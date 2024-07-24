Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Akhir Pekan Ini, Audisi Indonesian Idol 2024 Singgah ke Makassar

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |10:26 WIB
Akhir Pekan Ini, Audisi Indonesian Idol 2024 Singgah ke Makassar
Akhir Pekan Ini, Audisi Indonesian Idol 2024 Singgah ke Makassar. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Audisi Indonesian Idol 2024 sejauh ini sudah menjangkau enam kota: Semarang, Palembang, Banjarmasin, Solo, Malang, dan Kupang. Masih di Indonesia Timur, kini audisi singgah di Kota Makassar.
Rencananya, Audisi Indonesian Idol akan digelar di Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, pada 27-28 Juli 2024. Namun sebelumnya, Nabila Taqiyyah akan memeriahkan pemanasan Audisi Indonesian Idol yang akan digelar di Mall Panakkukang, pada Jumat (26/7/2024). 

Indonesian Idol 2024 singgah ke Makassar. (Foto: MNC Media)
Indonesian Idol 2024 singgah ke Makassar. (Foto: MNC Media)


Masih ada waktu, jadi pastikan Anda mengikuti audisi Indonesian Idol 2024 di Makassar dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi RCTI+ yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Atau, silakan mengakses www.rctiplus.com.
Indonesian Idol 2024 akan tayang di RCTI. Pastikan Anda sudah melakukan scan ulang di kanal digital 40 UHF untuk kawasan Makassar dengan memasang STB/TV digital dan mengarahkan antena Anda ke pemancar RCTI. 
Gunakan STB, antena, kabel dan konektor yang berfungsi dengan baik. Namun jika masih mengalami gangguan sinyal, Anda dapat menghubungi Layanan Solusi Digital RCTI melalui chat ke nomor WhatsApp 08569003900.
Informasi lebih lanjut, Anda dapat mengikuti akun Instagram @officialRCTI dan @indonesianidolid.*

(SIS)

