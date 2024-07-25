Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Hafiz Indonesia RCTI Sabet Penghargaan APRA 2024 Kategori Program Anak Terfavorit

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |17:50 WIB
JAKARTA - Program Hafiz Indonesia garapan RCTI berhasil meraih penghargaan di ajang Anugerah Program Ramah Anak (APRA) 2024 pada Kamis 25 Juli 2024.

Hafiz Indonesia dinilai menjadi tontonan favorit dalam konsep islami yang mengedukasi anak untuk cinta Alquran.

Manajer Produksi RCTI, Agung Priyatno, mengaku bangga dengan raihan tersebut. Dia mengatakan penghargaan ini merupakan dukungan KPI kepada insan pertelevisian Indonesia untuk selalu menyuguhkan tontonan ramah anak.

"Terus terang kita bahagia banget, tahun ini kita bisa meraih penghargaan sebagai Program Anak Terfavorit 2024," kata Agung kepada MNC Portal Indonesia di Kawasan Senayan, Jakarta hari ini.

"Tentunya kami sangat mengapresiasi sekali KPI Pusat dan juga beserta jajarannya karena mungkin kita sudah beberapa kali juga ya mendapatkan penghargaan dari KPI," tambahnya.

Lebih lanjut, Agung memastikan kalau Hafiz Indonesia akan selalu hadir sebagai program ramah anak setiap tahunnya.

