Kimberly Ryder Gugat Cerai Edward Akbar Bukan karena Orang Ketiga dan Kasus Penggelapan

Kimberly Ryder Gugat Cerai Edward Akbar Bukan karena Orang Ketiga dan Kasus Penggelapan (Foto: Instagram/kimbrlyryder)

JAKARTA - Kimberly Ryder angkat bicara terkait penyebabnya melayangkan gugatan perceraian pada Edward Akbar. Akan tetapi, wanita yang akrab disapa kim itu menegaskan bahwa penyebab perceraiannya dengan sang suami bukan karena orang ketiga.



Hal ini disampaikan Kim sekaligus menanggapi pernyataan Edward yang mengaku bangga karena tak berselingkuh selama pernikahan.

Hanya saja, ibu dua anak itu belum mau menjelaskan secara gamblang penyebab perceraiannya dengan Edward.

"Tidak sih, setahu saya sejauh ini tidak ada perselingkuhan dari kedua pihak," ujar Kimberly Ryder saat ditemui Rabu, 24 Juli 2024.



"Mengenai alasan-alasan perceraian kami hargai dan ini masih terlalu dini dan memang masih mediasi ya seperti itu," sahut Machi Ahmad selaku kuasa hukum Kim.

Sementara itu, dalam wawancara terpisah, Edward Akbar mengaku cukup bangga lantaran dirinya tak pernah berselingkuh selama menjalani hubungan dengan Kim, mulai dari pacaran hingga menikah.