Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kimberly Ryder Dapat Mobil dari Jhon LBF usai Ditunjuk sebagai Brand Ambassador

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |16:45 WIB
Kimberly Ryder Dapat Mobil dari Jhon LBF usai Ditunjuk sebagai Brand Ambassador
Kimberly Ryder Dapat Mobil dari Jhon LBF usai Ditunjuk sebagai Brand Ambassador (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kimberly Ryder mendapatkan sebuah mobil dari perusahaan milik Jhon LBF. Kendaraan roda empat tersebut didapatkan oleh istri Edward Akbar itu usai dipercaya oleh Jhon LBF sebagai brand ambassador.


Jhon LBF pun memastikan bahwa mobil tersebut bukan hanya diberikan selama kontrak kerja sama berlaku. Melainkan sepenuhnya untuk Kimberly. Sehingga Jhon LBF tak merasa keberatan jika Kim menggunakan mobil tersebut untuk keperluan pribadi, seperti mengantar anaknya ke sekolah.

Jhon pun mengaku tahu bahwa belakangan ini anak-anak Kim kerap bepergian menggunakan transportasi umum.

"Nggak apa apa (buat keperluan pribadi). Kan udah kita kasih. Mau dia pakai untuk antar anak atau apa udah menjadi hak Kim. Itu punya kim, kita kasih buat dia," ujar Jhon LBF di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Kimberly Ryder
Kimberly Ryder Dapat Mobil dari Jhon LBF usai Ditunjuk sebagai Brand Ambassador (Foto: Instagram/kimbrlyryder)

Iba dengan Kim yang tak memiliki mobil sebagai alat transportasi, Jhon LBF pun akhirnya memberikannya. Bahkan dia pun merasa tidak etis jika seorang brand ambassador di perusahaannya tidak memiliki mobil.

"Ya, pastinya itu, masa pandangan publik seperti apa, dia baru kerjasama sama saya, masa mobil aja nggak ada. Kan saya harus jaga nama baik saya, perusahaan saya dan artis yang terlibat sebagai BA," sambungnya.


Jhon juga mengungkap bahwa Kim sangat antusias ketika Jhon menghubunginya untuk memberikan mobil. Sebab belakangan ini tidak ada mobil yang stand by di rumah Kim.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067880/edward_akbar-nm9r_large.jpg
Tanggapi Pernyataan Ibu Mertua soal KDRT, Edward Akbar Sesumbar Tak Pernah Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067417/kimberly_ryder_dan_edward_akbar-kuIj_large.jpg
Kimberly Ryder Diduga Alami KDRT dari Edward Akbar Sejak 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067364/kimberly_ryder-pzIZ_large.jpg
Kimberly Ryder Kecewa Sidang Cerainya Ditunda Gegara Eksepsi Edward Akbar Belum Siap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067351/kimberly_ryder-tkWB_large.jpg
Ibunda Kimberly Ryder Jadi Saksi di Sidang Perceraiannya Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/33/3055714/edward_akbar_dan_kimberly_ryder-0qt8_large.jpg
Edward Akbar Bahas Persoalan Lain saat Tanggapi Permintaan Kimberly Ryder agar Bisa Bertemu Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/33/3053308/kimberly_ryder-dZcm_large.jpg
Kimberly Ryder Bakal Kerja Keras Beli Kendaraan Baru Jika Mobil Lamanya Tak Kembali
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement