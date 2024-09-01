Kimberly Ryder Dapat Mobil dari Jhon LBF usai Ditunjuk sebagai Brand Ambassador

JAKARTA - Kimberly Ryder mendapatkan sebuah mobil dari perusahaan milik Jhon LBF. Kendaraan roda empat tersebut didapatkan oleh istri Edward Akbar itu usai dipercaya oleh Jhon LBF sebagai brand ambassador.



Jhon LBF pun memastikan bahwa mobil tersebut bukan hanya diberikan selama kontrak kerja sama berlaku. Melainkan sepenuhnya untuk Kimberly. Sehingga Jhon LBF tak merasa keberatan jika Kim menggunakan mobil tersebut untuk keperluan pribadi, seperti mengantar anaknya ke sekolah.

Jhon pun mengaku tahu bahwa belakangan ini anak-anak Kim kerap bepergian menggunakan transportasi umum.



"Nggak apa apa (buat keperluan pribadi). Kan udah kita kasih. Mau dia pakai untuk antar anak atau apa udah menjadi hak Kim. Itu punya kim, kita kasih buat dia," ujar Jhon LBF di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Kimberly Ryder Dapat Mobil dari Jhon LBF usai Ditunjuk sebagai Brand Ambassador (Foto: Instagram/kimbrlyryder)

Iba dengan Kim yang tak memiliki mobil sebagai alat transportasi, Jhon LBF pun akhirnya memberikannya. Bahkan dia pun merasa tidak etis jika seorang brand ambassador di perusahaannya tidak memiliki mobil.



"Ya, pastinya itu, masa pandangan publik seperti apa, dia baru kerjasama sama saya, masa mobil aja nggak ada. Kan saya harus jaga nama baik saya, perusahaan saya dan artis yang terlibat sebagai BA," sambungnya.



Jhon juga mengungkap bahwa Kim sangat antusias ketika Jhon menghubunginya untuk memberikan mobil. Sebab belakangan ini tidak ada mobil yang stand by di rumah Kim.