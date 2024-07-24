Sinopsis Film Hell or High Water

JAKARTA - Sinopsis film Hell or High Water akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Hell or High Water adalah sebuah film drama kriminal neo-Western Amerika tahun 2016 yang disutradarai oleh David Mackenzie dan ditulis oleh Taylor Sheridan.

Film ini mengisahkan dua saudara (Chris Pine dan Ben Foster) yang melakukan serangkaian perampokan bank untuk menyelamatkan peternakan keluarga mereka, sementara mereka dikejar oleh dua Texas Ranger (Jeff Bridges dan Gil Birmingham).

Sinopsis film Hell or High Water (Foto: IMDb)

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 97% berdasarkan 288 ulasan, dengan rata-rata rating 8,50/10.

Di Texas Barat, saudara Toby dan Tanner Howard merampok dua cabang Texas Midlands Bank. Meskipun perampokan tersebut direncanakan dengan baik, sifat liar Tanner membuatnya mengambil risiko yang tidak perlu, yang membuat Toby frustrasi.

Ibu mereka telah meninggal setelah sakit lama, meninggalkan peternakan mereka dalam utang karena hipotek terbalik yang diberikan oleh Texas Midlands Bank, yang akan menyebabkan penyitaan jika tidak diselesaikan. Sementara itu, minyak telah ditemukan di tanah mereka, dan Toby bertekad untuk memastikan kehidupan yang nyaman bagi dua anaknya yang terasing.

Dua Texas Ranger, Marcus Hamilton dan Alberto Parker, ditugaskan untuk menangani kasus ini. Hamilton, yang hampir pensiun, menyelidiki perampokan tersebut dan dengan cepat menentukan metode dan kepribadian para perampok. Sementara itu, Tanner merampok bank lain tanpa sepengetahuan Toby yang sedang duduk di kedai makan terdekat. Mereka mengubur mobil pelarian setelah setiap perampokan. Mereka kemudian mencuci uang curian di Oklahoma di kasino India, di mana Toby meminta kasino mengubah "kemenangannya" menjadi cek yang dibuat untuk Texas Midlands Bank. Dengan dana yang tidak dapat dilacak, saudara-saudara itu kembali ke Texas.

Setelah mengintai cabang lain dari Texas Midlands Bank tanpa hasil, Hamilton menemukan pola perampokan bank tersebut. Menentukan target berikutnya, dia dan Parker menuju ke sana. Karena waktu yang mendesak, saudara-saudara tersebut melanjutkan meskipun bank tersebut ramai. Baku tembak terjadi dengan seorang penjaga keamanan dan seorang warga bersenjata; Tanner membunuh keduanya. Selama pelarian, Toby ditembak di punggung oleh sekelompok warga bersenjata.