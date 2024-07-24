Sinopsis Film The Hitmans Bodyguard

JAKARTA - Sinopsis film The Hitman's Bodyguard akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Hitman's Bodyguard adalah sebuah film aksi komedi tahun 2017 yang disutradarai oleh Patrick Hughes dan ditulis oleh Tom O'Connor. Film ini dibintangi oleh Ryan Reynolds dan Samuel L. Jackson, serta Gary Oldman dan Salma Hayek.

Dalam film ini, Michael Bryce (Reynolds) harus melindungi Darius Kincaid, seorang pembunuh bayaran yang dipenjara (Jackson), yang sedang dalam perjalanan untuk bersaksi di Pengadilan Kriminal Internasional melawan seorang diktator Eropa Timur yang sadis, Vladislav Dukhovich (Oldman).

Sinopsis Film Hitmans Bodyguard

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 43% berdasarkan 228 ulasan, dan rating rata-rata 5,2/10.

Sinopsis Film The Hitmans Bodyguard

Michael Bryce menjalani kehidupan mewah sebagai seorang pengawal pribadi sukses yang berbasis di Inggris, hingga kliennya, Takashi Kurosawa, seorang pedagang senjata internasional, dibunuh di bawah pengawasannya. Dua tahun kemudian, Bryce yang telah jatuh dari kejayaannya bertahan hidup dengan melindungi eksekutif perusahaan yang kecanduan narkoba di London.

Sementara itu, Vladislav Dukhovich, diktator kejam dari Belarus, sedang diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Pengadilan Kriminal Internasional. Karena tidak dapat memperoleh bukti atau kesaksian yang kuat melawan dirinya, harapan terakhir penuntutan adalah pembunuh bayaran yang dipenjara, Darius Kincaid, yang setuju untuk bersaksi melawan Dukhovich dengan imbalan pembebasan istrinya, Sonia, dari penjara. Dipimpin oleh Agen Interpol Amelia Roussel, konvoi bersenjata mengawal Darius dari Inggris ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag.

Dengan bantuan Asisten Direktur Interpol yang berkhianat, Jean Foucher, anak buah Dukhovich berhasil menyergap konvoi tersebut saat melewati Coventry dan membunuh sebagian besar tim keamanan. Darius menghabisi para penyerang, dan Amelia, satu-satunya yang selamat, membawanya ke rumah aman Interpol di kota tersebut. Menyadari bahwa agen tersebut tidak dapat dipercaya dengan misi ini karena kemungkinan adanya kebocoran, ia meminta bantuan Bryce, mantan kekasihnya, untuk mengawal dan melindungi Darius dalam perjalanan ke Den Haag.