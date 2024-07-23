Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Transporter 3, Misi Berbahaya sang Kurir

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |20:04 WIB
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Transporter 3 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Transporter 3 adalah film aksi Prancis tahun 2008 yang disutradarai oleh Olivier Megaton. 

Jason Statham dan François Berléand kembali memerankan karakter mereka sebagai Frank Martin dan Inspektur Tarconi. Frank Martin kembali ke Prancis untuk melanjutkan bisnisnya yang sederhana yaitu mengantar paket tanpa banyak bertanya.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 40% dari 115 ulasan kritikus adalah positif, dengan nilai rata-rata 4,8/10.

Di sebuah kapal kargo di laut, dua pekerja membuka kontainer pengiriman dan menemukan barel limbah beracun. Mereka pun terhirup asap mematikan dan tewas. Kapten kapal, yang mengetahui isi muatan, membuang jenazah mereka. Sementara itu, Frank Martin yang baru kembali dari Miami ke Riviera Prancis, sedang memancing bersama temannya Inspektur Tarconi. 

Tarconi menerima panggilan tentang sebuah Audi A8 hitam yang melaju melewati bea cukai Prancis dan menghindari polisi. Di Odesa, Menteri Badan Lingkungan Hidup Ukraina Leonid Tomilenko menerima ancaman dari pejabat Ecocorp yang korup, Jonas Johnson, untuk membuka kembali negosiasi bisnis.

Malam itu, Audi tersebut menabrak rumah Frank, dikemudikan oleh pengantar terluka Malcolm Melville, yang direkomendasikan oleh Frank ketika ia menolak pekerjaan sebelumnya. Saat paramedis membawa Malcolm pergi, Frank menemukan penumpang di kursi belakang yang memperingatkannya agar tidak membawanya keluar dari mobil. Frank menyadari bahwa gelang logam yang dikenakan oleh penumpang dan Malcolm akan meledak jika mereka terlalu jauh dari kendaraan.

Ambulans yang membawa Malcolm kemudian meledak, menewaskannya. Pingsan karena dipukul oleh salah satu anak buah Johnson, Frank terbangun dengan mengenakan gelang peledak, dan Johnson memaksanya untuk mengantarkan sebuah paket dan penumpang Malcolm, Valentina, ke Budapest.

Ecocorp, yang telah mengatur kesepakatan rahasia dengan Tomilenko untuk mengizinkan kapal penuh limbah beracun masuk ke negara tersebut, memberi tahu Tomilenko untuk mengharapkan tujuh kapal lagi. Diberi waktu satu hari untuk menandatangani perjanjian Ecocorp, Tomilenko mengirim agen-agen untuk mengetahui tujuan Frank dari GPS di mobil Malcolm. Sementara Tarconi meneliti motif Johnson, Frank menyimpang dari jalur untuk mengunjungi temannya, Otto, yang seorang mekanik. Anak buah Johnson tiba untuk memerintahkan mereka kembali ke jalan, dan Frank melawan mereka, tetapi Otto tidak dapat menjinakkan pemancar peledak di dalam mobil.

 

Halaman:
1 2
