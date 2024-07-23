Mengulik Awal Kisah Cinta Inul Daratista dan Adam Suseno

JAKARTA - Series Inul & Adam telah memulai masa tayangnya di Vision+, sejak 19 Juli silam. Memadukan genre komedi dengan musik dangdut, series ini memasang Inul Daratista sebagai bintang utama.

“Series ini relate banget sama perjalanan karier aku. Tapi karena diadaptasi sebagai series, jadi dikemas sedemikian rupa biar enak ditonton,” tutur pelantun Kocok Kocok tersebut kepada Vision+.

Salah satu pembeda dalam series ini dengan kehidupan nyata Inul adalah soal kisah cinta antara Inul dan Adam. “Bagian cinta-cintaannya beda dengan yang ada di series. Kalau Mas Adam kan aslinya punya toko bukan kerja kantoran,” ujarnya.

Kebetulan, Inul sering lewat dari depan toko Adam Suseno. Dari pertemuan itu, benih-benih cinta pun bersemi di antara Adam dan Inul di kehidupan nyata. Selain itu, Inul mengaku suaminya adalah sosok yang menemani awal kariernya.

Awal Mula Kisah Cinta Inul Daratista dan Adam Suseno. (Foto: MNC Media)

“Jadi saya itu menemani Inul dari 0. Dari dia latihan nyanyi sendiri sampai gabung dengan band luar kota,” ujar Adam menimpali.