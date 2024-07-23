Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Mengulik Awal Kisah Cinta Inul Daratista dan Adam Suseno

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |15:41 WIB
Mengulik Awal Kisah Cinta Inul Daratista dan Adam Suseno
Awal Mula Kisah Cinta Inul Daratista dan Adam Suseno. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Series Inul & Adam telah memulai masa tayangnya di Vision+, sejak 19 Juli silam. Memadukan genre komedi dengan musik dangdut, series ini memasang Inul Daratista sebagai bintang utama.

“Series ini relate banget sama perjalanan karier aku. Tapi karena diadaptasi sebagai series, jadi dikemas sedemikian rupa biar enak ditonton,” tutur pelantun Kocok Kocok tersebut kepada Vision+.

Salah satu pembeda dalam series ini dengan kehidupan nyata Inul adalah soal kisah cinta antara Inul dan Adam. “Bagian cinta-cintaannya beda dengan yang ada di series. Kalau Mas Adam kan aslinya punya toko bukan kerja kantoran,” ujarnya.

Kebetulan, Inul sering lewat dari depan toko Adam Suseno. Dari pertemuan itu, benih-benih cinta pun bersemi di antara Adam dan Inul di kehidupan nyata. Selain itu, Inul mengaku suaminya adalah sosok yang menemani awal kariernya.

Awal Mula Kisah Cinta Inul Daratista dan Adam Suseno. (Foto: MNC Media)
Awal Mula Kisah Cinta Inul Daratista dan Adam Suseno. (Foto: MNC Media)

“Jadi saya itu menemani Inul dari 0. Dari dia latihan nyanyi sendiri sampai gabung dengan band luar kota,” ujar Adam menimpali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180017/microdrama_pertaruhan_dua_hati-xA8d_large.jpg
Sinopsis dan Link Streaming Microdrama Pertaruhan Dua Hati, Eksklusif Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179779/garis_garis_cinta-CIfh_large.jpg
Microdrama VISION+ Garis-Garis Cinta: Rahasia yang Mengubah Segalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/598/3179206/still_single-gUpX_large.jpg
4 Alasan Wajib Nonton Series Still Single di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179309/still_single-3p1j_large.jpg
Rahasia Besar Terungkap di Episode 3 Series VISION+ Still Single, Siapa Sebenarnya Maya? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/598/3178202/still_single-x39A_large.jpg
Streaming Series Still Single di VISION+: Ketika Jodoh Ditentukan Zodiak, Mampukah Melawan Takdir? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/598/3177662/yoshi_sudarso-DeLy_large.jpg
Yoshi Sudarso Jadi Cowok Playboy dalam Series Baru VISION+ Still Single
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement