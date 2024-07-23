Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Inul Daratista Tampil Sebagai Dirinya Sendiri dalam Series Inul & Adam: Seru, Senang, Lucu Jadi Satu!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |15:20 WIB
Inul Daratista Tampil Sebagai Dirinya Sendiri dalam Series <i>Inul & Adam</i>: Seru, Senang, Lucu Jadi Satu!
Inul Daratista Tampil Sebagai Dirinya Sendiri dalam Series {Inul & Adam}: Seru, Senang, Lucu Jadi Satu! (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Inul Daratista tampil di series terbaru Vision+ Originals berjudul "Inul & Adam". Dalam series tersebut, pedangdut legendaris dengan goyangan khasnya yang fenomenal ini berperan sebagai karakter utama. Kamu bisa streaming gratis dengan klik di sini.


Inul Daratista, sang Ratu Dangdut, akan memerankan dirinya sendiri, menceritakan kisah hidupnya yang penuh perjuangan dan lika-liku dalam meraih mimpinya di dunia musik dangdut.

"Ceritanya tentang kehidupan aku sebagai seorang penyanyi. Pokoknya antara seru, seneng, lucu, itu semua gabung jadi satu. Kebetulan mas Adam kan orangnya agak sedikit komedian yaaa jadi lucu," ungkap Inul Daratista tentang series ini.

Inul Daratista Tampil Sebagai Dirinya Sendiri dalam Series {Inul & Adam}: Seru, Senang, Lucu Jadi Satu! (Foto: MNC Media)


Selain Inul Daratista, series ini juga dibintangi oleh aktor ternama Ari Wibowo, yang berperan sebagai Adam Suseno, suami Inul di kehidupan nyata. Perpaduan akting Inul dan Ari Wibowo dijamin akan membawa chemistry yang kocak dan menghibur bagi para penonton. Sedangkan sang suami, Adam Suseno akan berperan sebagai Ari Wibawa.

Bagi para penggemar dangdut, series ini tentu menjadi tontonan yang wajib ditonton. Series ini menjanjikan perpaduan genre yang unik dan menghibur, yaitu komedi dan dangdut.

Lebih dari sekadar hiburan, "Inul & Adam" juga menghadirkan kisah inspiratif tentang perjuangan seorang wanita dalam meraih mimpinya menjadi penyanyi dangdut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/33/3063241/inul_daratista_dan_adam_suseno-NqgV_large.jpg
Inul Daratista Girang Usai Mengaku Punya 86 Kilogram Emas Gegara Harganya Terus Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3055944/inul_daratista-L5eM_large.jpg
Inul Daratista Sempat dapat Tawaran Jadi Wakil Rakyat Meski Tak Berpendidikan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/33/3050687/inul_daratista_dan_adam_suseno-16A5_large.jpg
Alasan Inul Daratista Tolak Rayakan Ultah Pernikahan ke-30 dengan Adam Suseno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/33/3050358/inul_daratista-3QKM_large.jpg
Inul Daratista Yakin Adam Suseno Tak Akan Berpaling Darinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/33/3050186/inul_daratista-PQpr_large.jpg
Inul Daratista Senang Adam Suseno Punya Banyak Fans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/33/3050039/inul_daratista-9Uaj_large.jpg
30 Tahun Menikah, Inul Daratista Makin Takjub dengan Kelakuan Adam Suseno
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement