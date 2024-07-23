Inul Daratista Tampil Sebagai Dirinya Sendiri dalam Series Inul & Adam: Seru, Senang, Lucu Jadi Satu!

JAKARTA - Inul Daratista tampil di series terbaru Vision+ Originals berjudul "Inul & Adam". Dalam series tersebut, pedangdut legendaris dengan goyangan khasnya yang fenomenal ini berperan sebagai karakter utama. Kamu bisa streaming gratis dengan klik di sini.



Inul Daratista, sang Ratu Dangdut, akan memerankan dirinya sendiri, menceritakan kisah hidupnya yang penuh perjuangan dan lika-liku dalam meraih mimpinya di dunia musik dangdut.



"Ceritanya tentang kehidupan aku sebagai seorang penyanyi. Pokoknya antara seru, seneng, lucu, itu semua gabung jadi satu. Kebetulan mas Adam kan orangnya agak sedikit komedian yaaa jadi lucu," ungkap Inul Daratista tentang series ini.

Inul Daratista Tampil Sebagai Dirinya Sendiri dalam Series {Inul & Adam}: Seru, Senang, Lucu Jadi Satu! (Foto: MNC Media)



Selain Inul Daratista, series ini juga dibintangi oleh aktor ternama Ari Wibowo, yang berperan sebagai Adam Suseno, suami Inul di kehidupan nyata. Perpaduan akting Inul dan Ari Wibowo dijamin akan membawa chemistry yang kocak dan menghibur bagi para penonton. Sedangkan sang suami, Adam Suseno akan berperan sebagai Ari Wibawa.



Bagi para penggemar dangdut, series ini tentu menjadi tontonan yang wajib ditonton. Series ini menjanjikan perpaduan genre yang unik dan menghibur, yaitu komedi dan dangdut.



Lebih dari sekadar hiburan, "Inul & Adam" juga menghadirkan kisah inspiratif tentang perjuangan seorang wanita dalam meraih mimpinya menjadi penyanyi dangdut.