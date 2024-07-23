Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wanda Hara Pakai Cadar, Ustadz Zacky Mirza Ingatkan Hal Ini

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |11:03 WIB
Wanda Hara Pakai Cadar, Ustadz Zacky Mirza Ingatkan Hal Ini (Foto: IG Ustadz Zacky)
JAKARTA - Wanda Hara tengah menjadi sorotan karena mengenakan cadar saat datang ke kajian Ustadz Hanan Attaki. Melalui akun Instagramnya, @wanda_haraa, dia pun meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Dia menyadari perbuatannya itu menyinggung perasaan banyak pihak khususnya umat muslim.

Ustadz Zacky Mirza pun turut menyoroti permasalahan ini. Penggunaan cadar bagi laki-laki memang dilarang dalam Islam karena merupakan atribut untuk wanita. 

Wanda Hara Pakai Cadar, Ustadz Zacky Mirza Ingatkan Hal Ini
Wanda Hara Pakai Cadar, Ustadz Zacky Mirza Ingatkan Hal Ini

"Dalam agama Islam, laki-laki dan perempuan diciptakan saling berbeda, tidak sama dari fisik maupun psikis berbeda. Bahkan termasuk dari sisi atribut, seorang lelaki tidak sama dengan wanita. Ketika ada seorang laki-laki menggunakan cadar, maka itu satu hal yang salah besar," ujar Ustadz Zacky Mirza kepada Okezone melalui pesan singkat, Selasa (23/7/2024).

Meski demikian, Ustadz Zacky Mirza mengingatkan untuk menegurnya dengan cara yang baik, sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nahl ayat 125.

"Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk"

Dengan mengutip ayat tersebut, Ustadz Zacky Mirza menjelaskan bahwa ada tiga cara untuk menegur yang baik, dimana menggunakan kata-kata yang baik tanpa menyakiti hati. Lalu memberikan nasihat yang positif sehingga mendorongnya agar menjadi pribadi yang lebih baik dengan bertaubat dan tak lagi mengulangi kesalahan yang sama.

"Cara menegurnya ada tiga cara, panggilah orang lain untuk tetap di jalan allah, dekat dengan Allah, yang pertama dengan cara kata-kata yang hikmah, yang kedua dinasehati diberikan masukan yang positif supaya dia bisa berubah tidak hanya sekedar berhjrah tapi kalau perlu taubatan nasuha, tidak mengulangi kesalahannya lagi," sambungnya. 

 

Telusuri berita celebrity lainnya
