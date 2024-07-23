Aldi Taher hingga Komeng Siap Buat Penonton Series Vision+ Originals Inul & Adam Ngakak

JAKARTA - Pedangdut fenomenal yang merajai industri musik dangdut Indonesia, Inul Daratista, menyapa para penggemarnya dengan aktingnya di series terbaru Vision+ Originals berjudul 'Inul & Adam'. Series ini bisa kamu saksikan secara di link ini.



Menariknya, 'Inul & Adam' tak hanya dibintangi oleh Inul Daratista, tapi juga dimeriahkan oleh sederet komedian ternama seperti Komeng, Aldi Taher, dan Arie Kriting yang siap menggelitik perut penonton.



Adink Liwutang, sutradara yang terkenal dengan karya film komedinya, dipercaya untuk menggarap series bergenre komedi, 'Inul & Adam' ini. Pengalamannya dalam mengarahkan para komedian menjadi jaminan kualitas humor dalam series “'nul & Adam'.

Aldi Taher hingga Komeng Siap Buat Penonton Series Vision+ Originals 'Inul & Adam' Ngakak (Foto: MNC Media)



Dalam interview singkat bersama tim Vision+, ia mengungkapkan bahwa sudah terbiasa dengan genre komedi, termasuk dalam mengarahkan para komedian. Ia juga membagikan keseruannya saat mengarahkan komedian di series 'Inul & Adam'.



"Justru kami yang pertama mengajak anak-anak stand up comedy main di film, nah dari situ kami sudah terbiasa mendirect komedian, apalagi stand up comedian,” ungkap Adink Liwutang.



“Tapi bagaimana kita menjaga mereka kalo di series? Nah, kayak di film sih, kita sempat bikin reading. Jadi kita kasih background character agar tidak keluar dari story, karena komedian banyak improve." lanjut Adink Liwutang.