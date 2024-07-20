Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inul Daratista Bintangi Series Inul & Adam, Tonton Gratis di Vision+

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |22:20 WIB
Inul Daratista Bintangi Series Inul & Adam, Tonton Gratis di Vision+
Inul Daratista Bintangi Series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Pedangdut Inul Daratista menyapa para penggemarnya lewat series Inul & Adam. Series yang tayang di Vision+ sejak 19 Juli 2024 itu, bisa Anda tonton melalui link ini.

Berbeda dari imejnya sebagai diva dangdut, Inul akan menunjukkan sisi lainnya yang tak kalah menarik dalam series ini. Ia akan beradu akting dengan Ari Wibowo yang berperan sebagai pengacara sukses bernama Adam Suseno.

Menariknya lagi, Inul juga akan beradu akting dengan suaminya sendiri, Adam Suseno, yang berperan sebagai sopir pribadi sang pengacara. Adink Liwutang sang sutradara mengatakan, Inul punya karakter kuat dalam series tersebut.

Series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)
Series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)

“Ada surprise yang menarik untuk orang yang belum banyak melihat Mbak Inul berakting. Dalam series ini, Mbak Inul punya karakter yang cukup kuat sebagai pendatang baru di dunia akting,” ujar Adink. 

Series Inul & Adam bercerita tentang Inul yang bermimpi menjadi pedangdut ternama. Untuk mewujudkan mimpinya, dia pergi ke Jakarta untuk mengikuti ajang pencarian bakat musik dangdut. Namun, keinginannya mengikuti ajang itu harus tertunda.

1 2
