Sutradara Ungkap Tantangan Arahkan Inul Daratista dalam Series Inul & Adam

JAKARTA - Inul Daratista akan menampilkan kemampuan aktingnya dalam series terbaru Vision+, Inul & Adam. Series ini, sudah menayangkan episode perdananya, pada 19 Juli 2024.

Series ini berkisah tentang perjalanan Inul dalam mengejar impiannya sebagai penyanyi dangdut. Tentu, perjalanan itu tidak akan mudah dijalaninya setelah dua kali nyaris ditipu oleh produser musik.

Adink Liwutang selaku sutradara mengaku, tantangan mengarahkan Inul Daratista dalam series ini adalah menampilkannya sebagai Inul yang berbeda dengan dirinya sebagai si diva dangdut.

“Karakter Inul dalam series ini kan digambarkan sebagai penyanyi dangdut. Dan ini juga proyek perdana Inul Daratista main dalam series sepanjang ini. Jadi ya pasti sudah tentu ada challengenya,” ujarnya.

Tantangan lainnya, menurut Adink Liwutang, terletak pada Inul dan suaminya, Adam Suseno bukanlah aktor seperti aktor lain dalam series tersebut. Karena itu, dia harus mengarahkan keduanya dengan detail agar bisa berakting dengan pemain lain.