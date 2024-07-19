Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Kimberly Ryder Ogah Komentar Banyak soal Masalah dengan Edward Akbar

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |08:27 WIB
Alasan Kimberly Ryder Ogah Komentar Banyak soal Masalah dengan Edward Akbar
Alasan Kimberly Ryder Ogah Komentar Banyak soal Masalah dengan Edward Akbar (Foto: IG Kim)
A
A
A

JAKARTA - Kimberly Ryder memilih tak berkomentar banyak soal masalahnya dengan sang suami, Edward Akbar, terkait perceraian hingga kasus dugaan penggelapan.

Artis berusia 30 tahun itu tak ingin masalah tersebut mengganggu perkembangan dua anaknya yang masih kecil.

Alasan Kimberly Ryder Ogah Komentar Banyak soal Masalah dengan Edward Akbar
Alasan Kimberly Ryder Ogah Komentar Banyak soal Masalah dengan Edward Akbar

"Terima kasih tolong privasinya tolong direspect apalagi aku kan ada anak kecil juga dan mohon maaf aku belum bisa kasih statement yang gimana gimana," ujar Kimberly Ryder saat ditemui di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Karena masih on going process semuanya sudah saya serahkan ke lawyer juga pokoknya as usual, minta doanya saja supaya semuanya lancar. Sudah ya. Thank you so much," tambahnya.

Wanita yang akrab disapa Kim itu juga meminta wartawan untuk tak lagi menunggunya di rumah untuk melakukan sesi wawancara terkait masalah ini.

Kim juga menilai masalah ini cukup menjadi masa-masa sulitnya dalam menjalani kehidupan.

"Please cukup ya tunggu di depan rumahnya sampai di sini saja karena this is the only statement that im gonna say, ya sekarang saat ini lagi melewati hal ini dan memang ini waktu yang sulit bagi saya," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067880/edward_akbar-nm9r_large.jpg
Tanggapi Pernyataan Ibu Mertua soal KDRT, Edward Akbar Sesumbar Tak Pernah Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067417/kimberly_ryder_dan_edward_akbar-kuIj_large.jpg
Kimberly Ryder Diduga Alami KDRT dari Edward Akbar Sejak 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067364/kimberly_ryder-pzIZ_large.jpg
Kimberly Ryder Kecewa Sidang Cerainya Ditunda Gegara Eksepsi Edward Akbar Belum Siap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067351/kimberly_ryder-tkWB_large.jpg
Ibunda Kimberly Ryder Jadi Saksi di Sidang Perceraiannya Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057216/kimberly_ryder-GD3v_large.jpg
Kimberly Ryder Dapat Mobil dari Jhon LBF usai Ditunjuk sebagai Brand Ambassador
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/33/3055714/edward_akbar_dan_kimberly_ryder-0qt8_large.jpg
Edward Akbar Bahas Persoalan Lain saat Tanggapi Permintaan Kimberly Ryder agar Bisa Bertemu Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement