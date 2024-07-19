Alasan Kimberly Ryder Ogah Komentar Banyak soal Masalah dengan Edward Akbar

JAKARTA - Kimberly Ryder memilih tak berkomentar banyak soal masalahnya dengan sang suami, Edward Akbar, terkait perceraian hingga kasus dugaan penggelapan.

Artis berusia 30 tahun itu tak ingin masalah tersebut mengganggu perkembangan dua anaknya yang masih kecil.

"Terima kasih tolong privasinya tolong direspect apalagi aku kan ada anak kecil juga dan mohon maaf aku belum bisa kasih statement yang gimana gimana," ujar Kimberly Ryder saat ditemui di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Karena masih on going process semuanya sudah saya serahkan ke lawyer juga pokoknya as usual, minta doanya saja supaya semuanya lancar. Sudah ya. Thank you so much," tambahnya.

Wanita yang akrab disapa Kim itu juga meminta wartawan untuk tak lagi menunggunya di rumah untuk melakukan sesi wawancara terkait masalah ini.

Kim juga menilai masalah ini cukup menjadi masa-masa sulitnya dalam menjalani kehidupan.

"Please cukup ya tunggu di depan rumahnya sampai di sini saja karena this is the only statement that im gonna say, ya sekarang saat ini lagi melewati hal ini dan memang ini waktu yang sulit bagi saya," lanjutnya.