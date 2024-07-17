Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Laporkan Edward Akbar, Kimberly Ryder dan Ibunda Telah Diperiksa Polisi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |18:15 WIB
Laporkan Edward Akbar, Kimberly Ryder dan Ibunda Telah Diperiksa Polisi
Laporkan Edward Akbar, Kimberly Ryder dan Ibunda Telah Diperiksa (Foto: IG Kimberly Ryder)
JAKARTA - Kimberly Ryder secara mengejutkan diduga melaporkan sang suami, Edward Akbar (EA) ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan satu unit mobil.

Laporan itu dibuat oleh Kimberly Ryder pada Kamis (27/6/2024). Selain EA, Kimberly Ryder juga melaporkan seorang berinisial NL.

Laporkan Edward Akbar, Kimberly Ryder dan Ibunda Telah Diperiksa
Laporkan Edward Akbar, Kimberly Ryder dan Ibunda Telah Diperiksa

"Iya betul, jadi laporan dari saudari KR. Untuk pelapor melaporkan ada dua orang, yang jelas ada inisial NL, kemudian inisial EA," tulis Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, di polres, Rabu (17/7/2024).

Nurma menambahkan bahwa setelah Kimberly melaporkan, penyidik telah memeriksa dua orang sakit yaitu Kimberly Ryder dan sang ibunda, Irvina Zainal.

"Untuk itu kita memang sudah memeriksa dua orang saksi yaitu pelapor atau korban, dan satu lagi ibu dari KR," tambah Nurma Dewi.

Untuk saat ini, Nurma Dewi belum bisa memberikan informasi lebih detail mengenai satu unit mobil yang diduga digelapkan okeh Edward Akbar tersebut.

"Itu nanti dicek kembali, tapi yang dilaporkan adalah kendaraan roda empat," ungkap Nurma Dewi. 

Yang pasti, EA dan NL juga sudah dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan.

"Ini sudah dijadwalkan (terlapor diperiksa), namun kita tetap memeriksa saksi-saksi yang melihat dan mendengar atau juga ada di lokasi kejadian," terang Nurma Dewi.

 

