Kimberly Ryder Ungkap Alasan Kembali Main Layar Lebar : Aku Perlu Cari Uang (Foto: IG Kim)

JAKARTA - Kimberly Ryder angkat bicara usai kisruh perceraiannya dengan Edward Akbar terkuak.

Namun, Kim yang saat itu hadir di sela Gala Premier film Bangsal Isolasi, tidak memberikan sepatah kata pun terkait gugatan cerainya kepada Edward.

Kim justru mengungkapkan antusiasmenya kembali ke dunia hiburan di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang ibu dua anak.

Artis berusia 30 tahun itu mengungkapkan alasannya mengapa kembali terjun ke dunia hiburan Tanah Air, salah satunya kembali membintangi film.

Selain memang karena kecintaannya terhadap dunia akting, Kim juga memutuskan kembali bekerja di dunia hiburan demi menghidupi kedua anaknya, Rayden Starlight Akbar dan Aisyah Moonlight Akbar.

“Ya kita balik lagi, kita itu bekerja untuk apa aja. Salah satunya itu memang kerja bagian dan me time aku juga,” ujar Kim, saat diwawancara di sela-sela Gala Premier film Bangsal Isolasi.

“Karena passion aku dari dulu di bidang ini. Terus kalau anak-anak itu, kasarnya aku perlu cari duit untuk anak-anak,” sambungnya.

Kim juga mengungkapkan dua sosok yang menurutnya sangat mendukung keputusannya untuk kembali bekerja di industri hiburan Tanah Air. Mereka adalah kedua orangtuanya.

“Alhamdulillah ya (mama) sangat supportive, mamaku sslelalu ada dari dulu, sampai sekarang. Dan kadang anak-anak bisa dititipin di mama aku juga,” ungkap Kim.

LDan papa aku pun kalau aku lagi ada di Bali dia juga ikut membantu, aku baru sadar ternyata papa aku itu sebagai orangtua yang lebih senior lah ya dia tanpa harus marah, anak-anak tuh udah segen sama dia. Jadi sering hang out sih sama dia,” tutupnya.