HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Escape Plan The Extractors

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |21:01 WIB
Sinopsis Film Escape Plan The Extractors
Sinopsis Film Escape Plan The Extractors (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Escape Plan The Extractors akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Escape Plan: The Extractors adalah film aksi thriller penjara Amerika tahun 2019 yang disutradarai dan ditulis bersama oleh John Herzfeld. 

Film ini dibintangi oleh Sylvester Stallone, 50 Cent, Dave Bautista, dan Jaime King yang kembali memerankan peran mereka dari film sebelumnya, dengan Max Zhang, Harry Shum, Jr., Malese Jow, dan Devon Sawa bergabung dalam jajaran pemain. 

Sinopsis Film Escape Plan The Extractors
Sinopsis Film Escape Plan The Extractors

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 25% berdasarkan 12 ulasan, dengan rating rata-rata 4,3/10.

Sinopsis Film Escape Plan The Extractors

Setelah mengunjungi lokasi pabrik di Mansfield, Ohio, untuk perusahaan ayahnya, Zhang Innovations yang berbasis di Hong Kong, Daya Zhang dan rombongannya diculik oleh teroris meskipun kepala keamanan dan pengawalnya, Bao Yung, berusaha melawan mereka. Para penculik meninggalkan Yung yang tidak sadarkan diri dengan sebuah USB flash drive yang ditujukan kepada ahli keamanan Ray Breslin.

Di Los Angeles, Breslin bertemu dengan Shen Lo, mantan pengawal Zhang Innovations. Kedua pria ini mengejar ayah Daya, Wu Zhang, yang perusahaannya bertanggung jawab atas pembangunan penjara rahasia di seluruh dunia. Mereka bertemu dengan rekan-rekan Breslin - pacarnya Abigail, Hush, dan Jules - ketika Yung datang dengan flash drive tersebut.

Flash drive itu berisi pesan video dari Lester Clark, Jr., penculik Daya dan anak dari mantan mitra bisnis Breslin; dalam bisnis dengan Zhang, Lester Sr. mengkhianati Breslin dan dikirim untuk mati.

Breslin menghubungi Trent DeRosa, seorang rekan, dan mereka melacak video tersebut ke sebuah kompleks penjara di Latvia yang dikenal sebagai "Devil's Station". Abigail juga diculik, dan Wu, yang tiba di Mansfield untuk bertemu dengan polisi, menerima panggilan video dari Lester. 

Ingin membalas dendam atas kejatuhan ayahnya, Lester menuntut tebusan $700 juta, dan mengeksekusi seorang sandera. Breslin, DeRosa, Jules, Shen, dan Yung berangkat ke Latvia untuk menyelamatkan Daya dan Abigail.

Ketika Lester mengancam para tahanan dan membunuh seorang sandera, Wong, analis teknologi Zhang Innovations, setuju untuk memberinya akses ke teknologi Zhang. Hush memantau penjara dengan drone, dan kamera pencitraan termalnya mengungkapkan bahwa Lester telah menciptakan situs hitamnya sendiri. Breslin menyusup ke kompleks melalui saluran pembuangan sementara Shen dan Yung mendekati dinding luar. 

Mengetahui keberadaan mereka, Lester meninggalkan Daya di atas dinding sebagai umpan. Menyadari Lester sedang menjebak mereka, Shen mencoba menahan posisi dan menunggu Breslin, tetapi Yung dengan gegabah maju, dan dia serta Shen ditaklukkan oleh ranjau darat dan diculik. 

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
