Sinopsis Film No Escape

JAKARTA - Sinopsis film No Escape akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. No Escape adalah film thriller aksi Amerika tahun 2015 yang disutradarai oleh John Erick Dowdle, yang juga menulis skenario bersama saudaranya, Drew Dowdle. Film ini dibintangi oleh Owen Wilson, Lake Bell, dan Pierce Brosnan.

Ceritanya mengisahkan seorang insinyur ekspatriat yang terjebak bersama keluarganya di sebuah negara tak bernama di Asia Tenggara selama pemberontakan yang penuh kekerasan.

Rotten Tomatoes memberi film tersebut rating 47% berdasarkan 155 ulasan dan rating rata-rata 4,98/10.

Di Kamboja, Perdana Menteri menutup kesepakatan dengan perwakilan Cardiff, sebuah perusahaan Amerika yang berspesialisasi dalam sistem air. Setelah perwakilan tersebut pergi, sekelompok pemberontak bersenjata melakukan kudeta dan membunuh Perdana Menteri.

Tujuh belas jam sebelumnya, Jack Dwyer, seorang karyawan baru Cardiff, tiba di negara tersebut bersama istrinya Annie dan kedua putri mereka yang masih kecil, Lucy dan Briegel "Beeze". Di bandara, mereka bertemu dengan seorang pelancong Inggris bernama Hammond dan temannya yang lokal, dijuluki Kenny Rogers, yang mengantar keluarga Dwyer ke hotel mereka.

Keesokan paginya, Jack meninggalkan hotel untuk membeli koran dan tanpa sengaja menemukan dirinya di tengah konfrontasi antara pengunjuk rasa bersenjata dan polisi antihuru-hara. Kedua pihak bentrok dengan hebat saat Jack melarikan diri, dan para pengunjuk rasa berhasil menguasai situasi.

Jack menyaksikan pemberontak mengeksekusi seorang Amerika di luar hotelnya. Seorang pemberontak kemudian melihat Jack, memaksanya untuk segera memanjat tangga darurat dan masuk ke hotel melalui jendela. Para pemberontak menerobos pintu utama hotel dan mulai membantai staf dan tamu.

Jack berhasil kembali ke kamarnya tetapi mengetahui bahwa Lucy berada di kolam renang di lantai bawah. Dia kembali turun untuk menjemputnya tepat saat para pemberontak memasuki area kolam, sementara Annie dengan susah payah berhasil mencegah pemberontak lain memasuki kamar mereka. Jack kembali dengan Lucy dan mereka semua menuju ke atap untuk bergabung dengan tamu yang selamat lainnya.

Ratusan pemberontak berkumpul di dasar hotel meneriakkan "Darah untuk air", dan Jack mengetahui bahwa para pemberontak memprotes kontrol perusahaan asing atas pasokan air mereka. Tiba-tiba, sebuah helikopter muncul dengan pemberontak bersenjata yang segera menembaki mereka. Keluarga Dwyer berlindung saat helikopter tersangkut kabel listrik dan jatuh. Saat sekelompok pemberontak lain menerobos pintu yang dibarikade ke atap, Jack dan keluarganya melompat ke atap gedung lain di sebelah hotel.

Keluarga Dwyer bersembunyi di gedung tersebut hingga malam, tetapi saat keluar, Jack terlihat oleh seorang pemberontak yang sedang menjarah dan mencoba memanggil bantuan. Jack menahan dan membunuh orang itu. Annie menemukan peta kota dan memutuskan mereka harus pergi ke kedutaan Amerika.

Mereka mengambil pakaian dari pekerja kantor yang sudah mati untuk menyamar sebagai penduduk lokal dan kemudian pergi melintasi kota dengan moped curian. Sesampainya di kedutaan, mereka menemukan bahwa kedutaan telah diserbu dan tampak kosong. Sekelompok kecil pemberontak melihat keluarga tersebut dan mereka melarikan diri, berlindung di taman kuil Buddha di dekatnya.