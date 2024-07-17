Komeng Berusaha Tipu Inul Daratista dalam Series Baru Vision+

JAKARTA – Komeng akan menjadi salah satu ‘pemikat’ dalam series terbaru Vision+, Inul & Adam. Series delapan episode ini akan mulai tayang pada 19 Juli 2024 dan dapat ditonton melalui link ini.

Dalam series ini, komedian 53 tahun tersebut akan berperan sebagai Komeng, seorang penipu yang berpura-pura menjadi produser musik. Dia menipu korbannya dengan menebar janji-janji manis tentang kesuksesan di dunia musik.

Lewat telepon, dia menawarkan kesempatan untuk menjadi penyanyi terkenal kepada calon korbannya. Salah satu yang menjadi korbannya adalah Inul, perempuan desa yang berambisi menjadi pedangdut sukses.

Komeng Berusaha Tipu Inul dalam Series Terbaru Vision+. (Foto: MNC Media)

Sayang, realita tak seindah mimpi Inul. Karena terlambat mendaftar, dia terpaksa batal mengikuti sebuah ajang pencarian bakat musik dangdut. Sambil bekerja sebagai asisten Adam Suseno (Ari Wibowo), dia tetap berusaha mewujudkan mimpinya.

Dia kemudian terhubung dengan Komeng yang mengiming-imingi dirinya debut menjadi penyanyi dangdut. Akankah Inul terjebak janji manis Komeng? Nantikan series Inul & Adam di Vision+ mulai 19 Juli mendatang.

(SIS)