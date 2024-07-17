Beli Voucher Langganan Vision+ di Blibli, Ada Diskon Rp25.000

Beli Voucher Langganan Vision+ di Blibli Ada Diskon Rp25.000. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Vision+ memberikan diskon sebesar Rp25.000 untuk pembelian voucher semua tipe di aplikasi Blibli, tanpa minimal transaksi. Penawaran tersebut berlaku untuk pengguna baru Blibli dari 1 Juli hingga 31 Agustus mendatang.

Dengan memanfaatkan diskon ini, pelanggan dapat menikmati konten olahraga premium Vision+, termasuk Kejuaraan Wimbledon, turnamen tenis bergengsi dunia yang selalu dinantikan oleh para penggemarnya.

Selain itu, penggemar basket juga dapat menyaksikan pertandingan FIBA yang menampilkan aksi-aksi ciamik para pebasket kelas dunia. Semua itu dapat Anda tonton dengan berlangganan Vision+ Premium Sports.

Bagi Anda penikmat drama, ada sederet original series yang bisa Anda nikmati dengan berlangganan Vision+ Premium atau Vision+ Premium Sports. Terbaru, Vision+ menayangkan Just Wanna Say I Love You dan Inul & Adam.

Untuk mendapatkan diskon pembelian paket berlangganan Vision+ sebesar Rp25.000 di aplikasi Blibli, Anda bisa melakukan langkah sebagai berikut: