HOME CELEBRITY TV SCOOP

Link Nonton Gratis Series Inul & Adam di Vision+

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |20:44 WIB
Link Nonton Gratis Series Inul & Adam di Vision+
Link nonton gratis series Inul & Adam di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA –  Dalam 2 hari, series Inul & Adam akan tayang di Vision+. Series yang akan mengocok perut Anda berkat akting komikal para aktornya ini bisa ditonton gratis melalui link ini.

Series ini bertutur tentang perjalanan Inul mewujudkan mimpinya menjadi pedangdut ternama. Untuk mimpi itu, dia meninggalkan kampung halamannya dan mengikuti ajang pencarian bakat di Jakarta.

Link nonton gratis series Inul & Adam di Vision+. (Foto: MNC Media)
Link nonton gratis series Inul & Adam di Vision+. (Foto: MNC Media)

Namun usahanya untuk mengikuti ajang tersebut terpaksa pupus karena terlambat mendaftar. Tak putus harapan, Inul menerima pekerjaan menjadi asisten pribadi Adam Suseno (Ari Wibowo) sambil menjajaki kesempatan lain. 

Series Inul & Adam akan dibintangi Inul Daratista, Ari Wibowo, Raja Giannuca Putra, dan Cathy Fakandi. Series produksi Ekomando Production itu juga memasang sederet komedian ternama, dari Eko Patrio, Komeng, hingga Arie Kriting.

Jelang penayangan series delapan episode ini, pastikan Anda sudah mengunduh Vision+ melalui App Store dan Play Store untuk bisa menonton gratis Inul & Adam. Atau, silakan mengakses laman www.visionplus.id. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere. 

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
