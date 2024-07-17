Sinopsis Film In Time, Ketika Waktu Menjadi Mata Uang

JAKARTA - Sinopsis film In Time akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. In Time adalah film aksi fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 2011 yang ditulis, diproduksi bersama, dan disutradarai oleh Andrew Niccol. J

Justin Timberlake dan Amanda Seyfried membintangi sebagai penduduk masyarakat yang menggunakan waktu dari usia mereka sebagai mata uang utama, di mana setiap individu memiliki jam di lengan mereka yang menghitung mundur berapa lama mereka akan hidup.

Cillian Murphy, Vincent Kartheiser, Olivia Wilde, Matt Bomer, Johnny Galecki, dan Alex Pettyfer juga membintangi film ini. Menurut ulasan Rotten Tomatoes melaporkan bahwa 37% dari 175 kritikus memberikan ulasan positif untuk film tersebut; peringkat rata-rata adalah 5,30/10.

Pada tahun 2169, manusia direkayasa secara genetik untuk berhenti menua pada ulang tahun ke-25 mereka dan diberikan satu tahun gratis untuk hidup. Semua orang memiliki timer di lengan mereka yang menunjukkan sisa waktu mereka; ketika mencapai nol, orang tersebut "kehabisan waktu" dan langsung mati.

Waktu sekarang menjadi mata uang universal, ditransfer langsung antara orang atau disimpan dalam kapsul. Negara ini terbagi menjadi Zona Waktu; Dayton adalah yang termiskin, sebuah ghetto di mana orang jarang memiliki lebih dari 24 jam di timer mereka. New Greenwich adalah yang terkaya, orang di sana secara efektif tidak bisa mati.

Pekerja pabrik Will Salas tinggal di Dayton bersama ibunya, Rachel. Suatu malam, dia menyelamatkan Henry Hamilton yang mabuk dari pencuri waktu Fortis dan gengnya, Minutemen. Hamilton mengungkapkan bahwa orang-orang di New Greenwich menimbun waktu mereka sambil terus meningkatkan harga untuk membuat orang miskin mati.

Hamilton mentransfer semua waktunya ke Will yang sedang tidur sebelum sengaja kehabisan waktu dan mati. Raymond Leon, pemimpin penjaga waktu yang mirip polisi, menganggap Will membunuh Hamilton dan mengejarnya.

Teman Will, Borel, memperingatkannya agar tidak memiliki terlalu banyak waktu di Dayton. Will memberi Borel sepuluh tahun, satu untuk setiap tahun persahabatan mereka. Will berangkat untuk bertemu ibunya, berniat membawanya ke New Greenwich. Ibunya kehabisan waktu dan mati dalam pelukannya, kurang dari satu detik sebelum dia bisa mentransfer waktu ke ibunya dan menyelamatkan nyawanya. Will bersumpah untuk membalas kematian ibunya dengan mengambil segala sesuatu yang dimiliki orang-orang di New Greenwich.

Di kasino New Greenwich, Will bertemu dengan pengusaha peminjam waktu Philippe Weis dan putrinya, Sylvia. Will memenangkan lebih dari seribu tahun di poker sementara hampir kehabisan waktu. Sylvia mengundangnya ke pesta. Leon menangkap Will dan menyita semua kecuali dua jam waktunya.