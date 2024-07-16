Sinopsis Film Hacksaw Ridge, Kisah Tentara yang Enggan Menyakiti di Medan Perang

JAKARTA - Sinopsis film Hacksaw Ridge akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Hacksaw Ridge adalah film biografi perang tahun 2016 yang disutradarai oleh Mel Gibson dan ditulis oleh Andrew Knight dan Robert Schenkkan, berdasarkan pada film dokumenter tahun 2004 berjudul The Conscientious Objector yang disutradarai oleh Terry Benedict.

Film ini berfokus pada pengalaman Desmond Doss selama Perang Dunia II, seorang tenaga medis tempur pasifis Amerika yang, sebagai penganut Kristen Advent Hari Ketujuh, menolak untuk membawa atau menggunakan senjata apapun.

Doss menjadi penolak bersenjata pertama yang dianugerahi Medal of Honor atas jasanya yang luar biasa dalam Pertempuran Okinawa. Andrew Garfield berperan sebagai Doss, dengan dukungan dari Sam Worthington, Luke Bracey, Teresa Palmer, Hugo Weaving, Rachel Griffiths, Vince Vaughn, dan Richard Pyros.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 84% berdasarkan 282 ulasan, dengan rating rata-rata 7.30/10.

Sinopsis Film Hacksaw Ridge

Setelah serangan Jepang di Pearl Harbor membawa Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia II, Desmond mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat untuk bertugas sebagai tenaga medis tempur. Ayahnya, Tom, seorang veteran Perang Dunia I yang menderita PTSD, sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Sesaat sebelum pergi, Desmond dan Dorothy bertunangan.

Desmond ditempatkan dalam pelatihan dasar dengan Divisi Infanteri ke-77 di bawah komando Sersan Howell. Ia unggul secara fisik tetapi menjadi paria di antara rekan-rekan prajuritnya karena menolak memegang senapan dan berlatih pada hari Sabtu.

Howell dan Kapten Glover mencoba memecat Desmond karena alasan psikiatri di bawah Pasal 8, tetapi ditolak, karena keyakinan agama Desmond tidak dianggap sebagai penyakit mental.

Mereka kemudian menyiksa Desmond dengan pekerjaan yang melelahkan, berniat untuk mengusirnya. Meskipun dipukuli oleh rekan-rekan prajuritnya suatu malam, ia menolak untuk mengidentifikasi penyerangnya.

Unit Desmond menyelesaikan pelatihan dasar dan diberi cuti di mana Desmond berniat untuk menikahi Dorothy, tetapi penolakannya untuk membawa senjata menyebabkan dia ditangkap karena pembangkangan. Kapten Glover dan Dorothy mengunjungi Desmond di penjara dan mencoba meyakinkannya untuk mengaku bersalah agar dia bisa dibebaskan tanpa dakwaan, tetapi dia menolak untuk mengkompromikan keyakinannya.