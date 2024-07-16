Sinopsis Film The Da Vinci Code, Robert Langdon dan Penemuan Menggemparkan

JAKARTA - Sinopsis film The Da Vinci Code akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Da Vinci Code adalah film misteri thriller tahun 2006 yang disutradarai oleh Ron Howard, ditulis oleh Akiva Goldsman, dan diadaptasi dari novel berjudul sama karya Dan Brown tahun 2003.

Film ini adalah yang pertama dalam seri film Robert Langdon, dibintangi oleh Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Alfred Molina, Jürgen Prochnow, Jean Reno, dan Paul Bettany. Dalam film ini, Robert Langdon, seorang profesor simbol religi dari Universitas Harvard, menjadi tersangka utama dalam pembunuhan mengerikan dan tidak biasa terhadap kurator Louvre, Jacques Saunière.

Pada tubuh korban, polisi menemukan kode yang mengganggu dan memulai penyelidikan. Langdon melarikan diri dengan bantuan kriptolog polisi Sophie Neveu, dan mereka memulai pencarian Grail Suci legendaris. Seorang sejarawan Grail Inggris terkenal, Sir Leigh Teabing, mengatakan kepada mereka bahwa Grail Suci sebenarnya tersirat dalam lukisan dinding Leonardo da Vinci, The Last Supper. Sebuah kelompok rahasia dalam Opus Dei, sebuah prelatur dari Takhta Suci, juga mencari Grail untuk menjaga rahasia tersebut demi mencegah kehancuran agama Kristen.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan 25% dari 231 ulasan kritikus adalah positif, dengan nilai rata-rata 4,8/10.

Sinopsis Film The Da Vinci Code

Jacques Saunière, seorang kurator Louvre, dikejar oleh seorang biarawan Katolik albino bernama Silas, yang menuntut lokasi "keystone" untuk menemukan dan menghancurkan Grail Suci. Saunière memberikan petunjuk palsu dan dibunuh. Polisi menemukan tubuhnya diposisikan seperti Vitruvian Man karya Da Vinci. Kapten polisi Bezu Fache memanggil ahli simbolis Amerika, Robert Langdon, yang sedang berada di Paris untuk memberikan kuliah tentang interpretasi simbol, untuk memeriksa tubuh Saunière.

Langdon diperlihatkan tubuh Saunière dan pesan rahasia yang hanya bisa dibaca dengan sinar UV. Pesan tersebut mengandung urutan Fibonacci yang tidak teratur. Sophie Neveu, seorang kriptografer polisi dan cucu Saunière, memberi tahu Langdon bahwa Fache menanam alat pelacak padanya setelah menemukan kata-kata "P.S. Find Robert Langdon" di akhir pesan rahasia Saunière. Fache yakin bahwa Langdon yang membunuh Saunière. Sophie membuang alat pelacak tersebut, mengalihkan perhatian polisi sementara mereka menyelinap di sekitar Louvre, menemukan lebih banyak petunjuk dalam karya Leonardo da Vinci. Langdon menyimpulkan bahwa Saunière adalah grand master dari Priory of Sion.

Silas bekerja untuk seseorang yang disebut "The Teacher", bersama dengan anggota Opus Dei yang dipimpin oleh Uskup Aringarosa. Silas pergi ke gereja sesuai petunjuk Saunière dan menemukan penanda dengan tulisan "Ayub 38:10", sebuah ayat Alkitab yang dimulai dengan, "Sini engkau akan datang, dan tidak lebih jauh..." Marah, Silas membunuh biarawati yang tinggal di sana.

Langdon dan Sophie pergi ke sebuah bank di Prancis dan mengakses kotak deposit Saunière dengan menggunakan urutan Fibonacci. Di dalamnya terdapat cryptex, sebuah wadah silinder yang berisi pesan di atas papirus. Wadah ini hanya bisa dibuka tanpa merusak isinya dengan memutar dial untuk mengeja kata sandi. Saat polisi tiba, manajer bank Andre Vernet membantu Langdon dan Sophie melarikan diri, lalu mencoba mencuri cryptex dan membunuh mereka. Langdon dan Sophie berhasil melarikan diri dengan cryptex.