Nora Alexandra Sebut Oknum Fans SID Ingin Rumah Tangganya dengan Jerinx Hancur

Nora Alexandra sebut oknum fans SID ingin rumah tangganya dengan Jerinx hancur (Foto: IG Nora)

JAKARTA - Nora Alexandra menanggapi hujatan oknum fans Superman is Dead (SID), yang menyebut dirinya tak pantas terlibat di lagu baru Cahaya Nusantara.

Hal ini disampaikan Nora dalam kolom komentar di unggahan sang suami. Nora sangat menyayangkan hujatan tersebut kembali dialaminya.

Apalagi, dia menilai hal tersebut bisa memicu kesalahpahaman antara dirinya dan Jerinx.

"Dia tidak benar-benar sayang dan cinta JRX (Jerinx SID-red), dia malah terkesan ingin JRX ribut dengan istri dan pisah. Ngaku fans dan ngancam-ngancam ke istri idola apakah itu waras? Fanatik boleh, beg* jangan," tulis akun @noraalexandra.

Adapun hujatan itu terkait keterlibatan Nora di dalam single baru SID berjudul Cahaya Nusantara.

Oknum itu menilai jika Nora tak pantas menjadi bagian dari band beraliran punk rock asal Bali ini.

"SID lebih baik tanpa Nora. Jangan Sampai fans SID bikin petisi ya Nor," tulis akun @laleurhejo2077 yang diunggah ulang akun @true_jrx milik Jerinx SID, Rabu (21/2/2024).