Dewi Perssik Geram Dituding Pernah Pacaran sama Ahmad Dhani: Dia Itu Bos Aku!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |05:21 WIB
JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik tak tinggal diam ketika ada warganet yang menuding dirinya pernah berpacaran dengan musisi Ahmad Dhani di masa lalu. Peristiwa tersebut terjadi ketika dia Live Instagram belum lama ini.

Sang pedangdut menegaskan, kalaupun ada hubungan yang terjalin antara dirinya dengan pendiri band Dewa 19 itu, hanyalah sebatas pekerjaan. 

“Eh, aku itu tak pernah pacaran sama Mas Dhani. Maaf, dia itu bos aku. Kami pernah kerja bareng dulu,” ujar sang pedangdut dikutip dari video yang diunggah akun Instagram @lambegosiip, pada Selasa (16/7/2024).

Dewi Perssik Geram Dituding Pacaran sama Ahmad Dhani. (Foto: Sweet Escape)
Dewi Perssik Geram Dituding Pacaran sama Ahmad Dhani. (Foto: Sweet Escape)

Lebih lanjut mantan istri Saipul Jamil tersebut mengatakan, selama bekerjasama, suami Mulan Jameela tersebut tidak pernah bertindak di luar batas. Hal itu didukung dengan sikap tegas Dewi Perssik terhadap lawan jenis.

“Mas Dhani itu tidak pernah macam-macam sama Dewi Perssik. Dia sopan! Enggak mungkin juga dia mau macam-macam karena aku galak. Jadi jangan bikin gosip ya,” katanya sambil memperingatkan warganet tersebut.

