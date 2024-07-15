Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Dewi Perssik Ogah Oplas Hidung meski Diendorse Rp1 Miliar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |05:30 WIB
Alasan Dewi Perssik Ogah Oplas Hidung meski <i>Diendorse</i> Rp1 Miliar
Alasan Dewi Perssik Ogah Oplas Hidung meski Diendorse Rp1 Miliar. (Foto: Instagram/@dewiperssik9)
A
A
A

JAKARTA - Dewi Perssik turut bersuara terkait fenomena ‘permak’ hidung di kalangan selebriti. Dia mengaku, pernah mendapat endorse untuk operasi hidung di Korea Selatan dengan nilai kontrak yang cukup fantastis.

“Aku diendorse untuk oplas dengan nilai Rp1 miliar. Aku diminta menaikkan bagian bawah lubang hidung. Tapi aku tolak,” ujarnya dalam video yang diunggah akun Instagram @pembasmi.kehalian.reall, pada 13 Juli silam.

Pelantun Hikayat Cinta itu mengaku, menolak tawaran tersebut karena khawatir dengan hasil akhirnya. Apalagi, dia sudah cukup puas dengan bentuk hidungnya yang mancung natural.

“Sebenarnya, ini bukan masalah endorse Rp1 miliar ya. Aku hanya khawatir saja hidungku yang sudah mancung ini kalau diapa-apain nanti tiba-tiba membusuk bagaimana? Amit-amit jabang bayi. Jangan!” katanya lagi.

Alasan Dewi Perssik Tolak Endorse Oplas Hidung Senilai Rp1 Miliar. (Foto: Instagram/@pembasmi.kehaluan.reall)
Alasan Dewi Perssik Ogah Oplas Hidung meski Diendorse Rp1 Miliar. (Foto: Instagram/@dewoperssik9)

Pengakuan Dewi Perssik tersebut dianggap warganet sebagai bentuk sindiran atas tren oplas hidung yang dilakukan beberapa artis Indonesia beberapa waktu belakangan. “Setelah ini, Nyai (Nikita Mirzani) keluar deh membalas ini,” ujar akun @lin*****.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/33/3145185/dewi_perssik-NH4y_large.jpg
Berkurban Total 17 Sapi, Dewi Perssik: Saya Ini Banyak Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118420/dewi_perssik-LPhT_large.jpg
Dewi Perssik Bersyukur Bisa Jalani Ramadan Bersama sang Ibu yang Semakin Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/33/3091209/dewi_perssik-umKc_large.jpg
Dewi Perssik Kesal, Foto Seksinya Disimpan Teman Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/33/3089381/dewi_perssik-D0x8_large.jpg
Marahnya Dewi Perssik Usai Dituding Pacaran dengan Brondong: Segitunya Cari Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/33/3083526/dewi_perssik-zhLD_large.jpg
Dewi Perssik Mencak-Mencak soal Tuduhan Ditangkap karena Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066451/dewi_perssik-7K2R_large.jpg
Dewi Perssik Ngamuk Usai Dituding Ikut Komentari Masalah Nikita Mirzani dan Lolly
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement