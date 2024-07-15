Alasan Dewi Perssik Ogah Oplas Hidung meski Diendorse Rp1 Miliar

JAKARTA - Dewi Perssik turut bersuara terkait fenomena ‘permak’ hidung di kalangan selebriti. Dia mengaku, pernah mendapat endorse untuk operasi hidung di Korea Selatan dengan nilai kontrak yang cukup fantastis.

“Aku diendorse untuk oplas dengan nilai Rp1 miliar. Aku diminta menaikkan bagian bawah lubang hidung. Tapi aku tolak,” ujarnya dalam video yang diunggah akun Instagram @pembasmi.kehalian.reall, pada 13 Juli silam.

Pelantun Hikayat Cinta itu mengaku, menolak tawaran tersebut karena khawatir dengan hasil akhirnya. Apalagi, dia sudah cukup puas dengan bentuk hidungnya yang mancung natural.

“Sebenarnya, ini bukan masalah endorse Rp1 miliar ya. Aku hanya khawatir saja hidungku yang sudah mancung ini kalau diapa-apain nanti tiba-tiba membusuk bagaimana? Amit-amit jabang bayi. Jangan!” katanya lagi.

Alasan Dewi Perssik Ogah Oplas Hidung meski Diendorse Rp1 Miliar. (Foto: Instagram/@dewoperssik9)

Pengakuan Dewi Perssik tersebut dianggap warganet sebagai bentuk sindiran atas tren oplas hidung yang dilakukan beberapa artis Indonesia beberapa waktu belakangan. “Setelah ini, Nyai (Nikita Mirzani) keluar deh membalas ini,” ujar akun @lin*****.