JAKARTA - Sinopsis film Police Story akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Police Story adalah film aksi Hong Kong tahun 1985 yang disutradarai dan dibintangi oleh Jackie Chan, yang juga menulis skenario bersama Edward Tang. Film ini adalah yang pertama dalam waralaba Police Story.

Film ini menampilkan Chan sebagai detektif polisi Hong Kong "Kevin" Chan Ka-Kui, bersama Brigitte Lin dan Maggie Cheung. Dalam film ini, Ka-Kui membantu menangkap seorang gembong narkoba, tetapi harus membersihkan namanya sendiri setelah dituduh melakukan pembunuhan.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 93% berdasarkan 27 ulasan, dengan rating rata-rata 7,57/10.

Sinopsis Film Police Story

Kepolisian Kerajaan Hong Kong merencanakan Operasi Boar Hunt, sebuah operasi penyamaran besar-besaran untuk menangkap raja kriminal Chu Tao. Sersan Chan Ka-Kui (atau Kevin Chan dalam beberapa versi) adalah bagian dari operasi tersebut, bersama petugas penyamaran yang ditempatkan di daerah kumuh. Namun, para penjahat mendeteksi keberadaan petugas dan baku tembak terjadi antara kedua kelompok. Warga sipil melarikan diri atau terjebak dalam baku tembak.

Chu Tao dan anak buahnya berhasil melarikan diri dengan mobil mereka melalui kota, tetapi segera mengalami kecelakaan setelah menuruni bukit dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Ka-Kui terus mengejar mereka hingga Chu Tao dan anak buahnya mencoba melarikan diri dengan bus tingkat. Ka-Kui berhasil menghadang bus tersebut dan menghentikannya dengan mengancam akan menembak sopirnya dengan revolver dinasnya.

Kemudian, Ka-Kui ditegur oleh Kepala Inspektur Raymond Li karena membiarkan operasi menjadi tidak terkendali, tetapi kemudian dipresentasikan kepada media sebagai petugas teladan untuk menyenangkan para petinggi polisi. Tugas berikutnya adalah melindungi sekretaris Chu Tao, Salina Fong, yang ditekan untuk bersaksi di pengadilan tentang kegiatan ilegal Chu Tao.

Pada awalnya, Salina bersikeras bahwa dia tidak memerlukan perlindungan, tetapi Ka-Kui menyuruh seorang polisi menyusup ke apartemennya dan berpura-pura sebagai pembunuh bersenjata pisau. Ka-Kui dan Salina berhasil melawannya dan dia setuju untuk lebih kooperatif. Keduanya melarikan diri dengan mobilnya, tetapi disergap oleh pembunuh bayaran asli Chu Tao, yang ketakutan ketika Salina mengancam mereka dengan revolver Ka-Kui.

Saat Ka-Kui tiba di apartemennya dengan Salina, dia terkejut mendapati pacarnya, May, dan teman-temannya sedang mengadakan pesta ulang tahun untuknya, tetapi May menjadi marah setelah melihat Salina hanya mengenakan pakaian dalam dan jaket Ka-Kui. Ka-Kui akhirnya menjelaskan kepada May bahwa Salina adalah saksi, meskipun dengan banyak kesalahpahaman dan rasa malu.