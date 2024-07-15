Sinopsis Film Fast Five

JAKARTA - Sinopsis film Fast Five akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Fast Five adalah film aksi tahun 2011 yang disutradarai oleh Justin Lin dan ditulis oleh Chris Morgan. Film ini merupakan sekuel dari Fast & Furious (2009) dan instalasi kelima dalam waralaba Fast & Furious.

Film ini dibintangi oleh Vin Diesel sebagai Dominic Toretto dan Paul Walker sebagai Brian O'Conner, bersama dengan Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Gal Gadot, Chris "Ludacris" Bridges, Matt Schulze, Sung Kang, dan Dwayne Johnson.

Dalam film ini, Dom dan Brian, bersama dengan saudara perempuan Dom, Mia (Brewster), merencanakan pencurian untuk mencuri $100 juta dari pengusaha korup Hernan Reyes (Joaquim de Almeida) sambil dikejar oleh agen Layanan Keamanan Diplomatik AS (DSS) Luke Hobbs (Johnson).

Menurut film Rotten Tomatoes, Fast Five mendapat peringkat persetujuan 78% dengan peringkat rata-rata 6,4/10 berdasarkan 207 ulasan.

Sinopsis Film Fast Five

Saat Dominic Toretto sedang diangkut dengan bus ke Penjara Lompoc, saudara perempuannya Mia Toretto dan temannya Brian O'Conner memimpin serangan ke bus dan membebaskan Dom. Sementara pihak berwenang mencari mereka, ketiganya melarikan diri ke Rio de Janeiro. Menunggu kedatangan Dom, Mia dan Brian bergabung dengan teman mereka Vince dan peserta lainnya dalam pekerjaan mencuri tiga mobil dari kereta. Brian dan Mia mengetahui bahwa agen dari DEA berada di kereta dan bahwa mobil-mobil tersebut adalah barang yang disita.

Ketika Dom tiba dengan kaki tangannya, dia menyadari bahwa pemimpin mereka, Zizi, hanya tertarik untuk mencuri Ford GT40. Dom menyuruh Mia mencuri mobil itu sendiri sebelum dia dan Brian melawan Zizi dan anak buahnya, di mana Zizi membunuh para agen DEA. Brian dan Dom ditangkap dan dibawa ke gembong narkoba Hernan Reyes, pemilik mobil-mobil tersebut dan bos Zizi. Reyes memerintahkan agar pasangan itu diinterogasi untuk menemukan lokasi mobil itu, tetapi mereka melarikan diri ke rumah aman mereka.

Dom, Brian, dan Mia dijebak sebagai pembunuh para agen DEA, dan pemerintah AS mengirim tim agen Layanan Keamanan Diplomatik, dipimpin oleh Agen DSS Luke Hobbs dan dibantu oleh petugas lokal Elena Neves, ke Rio untuk menangkap mereka. Saat Brian, Dom, dan Mia memeriksa mobil untuk menemukan pentingnya, Vince tiba dan tertangkap sedang mengeluarkan chip komputer dari mobil tersebut. Dia mengaku bahwa dia berencana menjual chip itu kepada Reyes, dan Dom dengan marah memaksanya pergi. Brian menemukan bahwa chip tersebut berisi detail keuangan dari kerajaan kriminal Reyes, termasuk lokasi uang tunai sebesar $100 juta.

Hobbs dan timnya tiba di rumah aman Dom, tetapi menemukan bahwa rumah itu diserang oleh anak buah Reyes yang mencari chip tersebut. Brian, Dom, dan Mia melarikan diri setelah pengejaran melintasi favela. Dom menyarankan mereka berpisah dan meninggalkan Rio, tetapi Mia mengumumkan bahwa dia hamil dengan anak Brian. Dom setuju untuk tetap bersama, menyarankan mereka mencuri uang Reyes untuk memulai hidup baru. Mereka mengorganisir tim untuk melakukan pencurian: Han, Roman, Tej, Gisele, Leo, dan Santos.

Untuk memusatkan uang tunai, tim Dom menyerang salah satu lokasi dan membakar uang di depan staf Reyes. Takut akan serangan lebih lanjut, Reyes mengkonsolidasikan sisa uang di sebuah brankas bukti di dalam kantor polisi. Tim Dom melakukan pengawasan, membeli peralatan, dan memperoleh sidik jari Reyes. Setelah mobil tercepat mereka terbukti terlalu lambat untuk kamera keamanan, mereka mencuri empat mobil polisi Dodge Charger 2010 untuk menyamar. Vince bergabung kembali dengan tim Dom setelah menyelamatkan Mia dari anak buah Reyes.