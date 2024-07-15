Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Darko Ungkap Motif Muhammad Fardhana Minta Ayu Ting Ting Kembalikan Seserahan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |20:05 WIB
Denny Darko Ungkap Motif Muhammad Fardhana Minta Ayu Ting Ting Kembalikan Seserahan
Denny Darko Ungkap Motif Muhammad Fardhana Minta Ayu Ting Ting Kembalikan Seserahan (Foto: Instagram/_dennydarko_)
A
A
A

JAKARTA - Gagalnya pernikahan Ayu Ting Ting untuk kedua kalinya menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Terlebih Muhammad Fardhana sudah meminta agar pedangdut asal Depok, Jawa Barat itu mengembalikan seserahan yang telah diberikan dalam acara pertunangan pada 4 Februari 2024.

Padahal sebelumnya, Ayu mengatakan bahwa ayah dari Dhana merelakan barang-barang seserahan menjadi miliknya. Namun, berbeda halnya dengan sang calon suami.

Saat diterawang oleh Denny Darko melalui kartu tarot, terlihat bahwa bukan ekonomi yang membuat sang prajurit TNI meminta seserahan tersebut dikembalikan. Justru, perasaan sakit hatilah yang membuat Dhana meminta agar Ayu mengembalikan seserahan.


"Enggak ada satu faktor ekonomi, enggak ada satu faktor yang berkaitan dengan berkekurangan, tapi jelas di sini dia (Muhammad Fardana) sakit hati," ujar Denny Darko dalam akun YouTubenya.

Denny Darko Ungkap Motif Muhammad Fardhana Minta Ayu Ting Ting Kembalikan Seserahan (Foto: Instagram/ayutingting92)

Sementara itu, Denny mengatakan bahwa pihak Dhana awalnya merelakan seserahan tersebut menjadi milik Ayu. Namun terjadi perubahan, sehingga Dhana pun menghubungi Ayu untuk meminta kembali seserahan tersebut.

"Ayah Lettu Fardhana beliau sudah bijak, tapi enggak mengalami. Istilahnya yang enggak jadi nikah kan bukan beliau, jadi menurut saya ada perubahan," bebernya.

"Mungkin di awal memang seperti itu (seserahan tidak perlu dikembalikan) tapi terus terjadi perubahan," lanjutnya.

 

