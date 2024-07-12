Dituding Pengangguran, Ternyata Ini Pekerjaan Adik Ipar Ayu Ting Ting

JAKARTA - Usai kegagalan pernikahannya dengan Muhammad Fardhana, Ayu Ting Ting kembali menjadi sorotan. Kali ini Ayu menjadi sorotan lantaran celetukannya yang menyebut bahwa adik kandungnya, Assyifa Nuraini, hidup enak meski sudah melahirkan dua anak.

Pasalnya, Ayu mengaku jika dirinyalah yang membesarkan anak pertama Syifa.

"Enak dia (Syifa) mah tinggal ngelahirin doang, yang ngebesarin kan gue," kata Ayu Ting Ting dalam sebuah acara.

Celetukan sang pedangdut sontak membuat netizen ramai hingga bertanya-tanya soal pekerjaan dari suami adiknya, Nanda Fachrizal. Bahkan, tak sedikit yang menuding apabila ipar Ayu Ting Ting itu merupakan seorang pengangguran.

Terbaru, ipar Ayu Ting Ting ini akhirnya angkat bicara usai disebut pengangguran dan tak bertanggung jawab pada istri dan anaknya. Menurut Nanda, tidak mungkin Syifa mau menikah dengannya apabila dia tidak memiliki pekerjaan.

"Komen-komen numpang hidup lah, apa pun itu yang kayak 'Ini laki-laki nggak punya kerjaan'. Ya logikanya ya guys, kalau gue pengangguran, gue nggak punya penghasilan apa-apa, ya nggak mungkin Syifa mau nikah sama gue," ungkap Nanda dalam YouTube Qiss You TV.

Nanda sendiri mengatakan bahwa dirinya sempat bekerja di sebuah perusahaan sebelum menikahi Syifa. Hal itu bahkan diketahui oleh Ayu serta keluarganya.

"Padahal Nanda kerja lo. Kerja ya, dek. Nanda kerja dari awal pacaran," jelas Ayu.