Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nasihat Hard Gumay untuk Ayu Ting Ting Soal Jodoh: Belajar Terima Keadaan Pasangan

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |19:55 WIB
Nasihat Hard Gumay untuk Ayu Ting Ting Soal Jodoh: Belajar Terima Keadaan Pasangan
Nasihat Hard Gumay untuk Ayu Ting Ting Soal Jodoh. (Foto: Instagram/@ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Hard Gumay memberikan ‘nasihat’ untuk Ayu Ting Ting setelah dua kali gagal naik pelaminan meski sudah bertunangan. Dia menyebut, kegagalan yang dialami sang pedangdut adalah yang terbaik dari Tuhan. 

“Allah sayang sama Ayu jadi pengin memberikan yang terbaik untuknya. Saya tidak bilang pasangannya yang kemarin tidak baik ya. Tapi akan ada yang terbaik untuk Ayu nanti,” ujarnya dikutip dari Rumpi No Secret, pada Sabtu (13/7/2024). 

Sang peramal itu juga memperingatkan Ayu untuk berhati-hati dan sabar dalam memilih pasangan. “Nanti bakal ketemu lagi banyak laki-laki. Tentunya banyak macan kumbang yang akan mendekati Ayu Ting Ting,” katanya.

Nasihat Hard Gumay untuk Ayu Ting Ting Soal Jodoh: Belajar Terima Keadaan Pasangan. (Foto: Instagram/@ayutingting92)
Nasihat Hard Gumay untuk Ayu Ting Ting Soal Jodoh: Belajar Terima Keadaan Pasangan. (Foto: Instagram/@ayutingting92)

Hard Gumay menyarankan agar saat ini Ayu Ting Ting fokus pada diri sendiri. Dia juga meminta pelantun Geboy Mujaer itu mulai belajar untuk menerima perbedaan pasangan, terutama dalam hal finansial. 

“Bagaimana dia mengontrol diri dan belajar menerima keadaan pasangan. Terutama perbedaan dalam perekonomian ya,” ungkap Gumay menambahkan.

Jika Ayu Ting Ting bisa melakukan hal itu, Hard Gumay meramal, sang pedangdut akan bertemu jodohnya pada 2025. Sosok tersebut, menurutnya, bukan dari dunia hiburan. 

Lebih lanjut, sang peramal membeberkan ciri-ciri pria yang akan menjadi jodoh ibu satu anak tersebut di masa depan. “ Orangnya tinggi besar. Pipinya chubby, alisnya tebal, dan berwibawa,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/194/3069056/ayu_ting_ting-tk0M_large.jpg
Gaya Ayu Ting Ting dengan Sepatu Flat Rp18 Juta, Simpel Tapi Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/33/3068903/ayu_ting_ting-Gb5m_large.jpg
Ngebet Ingin Punya Mantu, Umi Kalsum: Boy William Kapan Nikahin Ayu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/33/3068832/ayu_ting_ting_dan_boy_william-E3a2_large.jpg
Ayu Ting Ting Takut Dihakimi Usai Batal Nikah dan Dekat Lagi dengan Boy William
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/33/3068222/ayu_ting_ting_dan_boy_william-KAzI_large.jpg
Alasan Ayu Ting Ting Tutupi Hubungannya dengan Muhammad Fardhana dari Boy William
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060554/assyifa_nuraini-aHEW_large.jpg
Curhat Pilu Adik Ayu Ting Ting Ditinggal sang Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060159/adik_ayu_ting_ting-2GFf_large.jpg
Adik Ayu Ting Ting Kenang Momen Meninggalnya sang Anak Pascasatu Minggu Dimakamkan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement