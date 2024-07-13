Nasihat Hard Gumay untuk Ayu Ting Ting Soal Jodoh: Belajar Terima Keadaan Pasangan

JAKARTA - Hard Gumay memberikan ‘nasihat’ untuk Ayu Ting Ting setelah dua kali gagal naik pelaminan meski sudah bertunangan. Dia menyebut, kegagalan yang dialami sang pedangdut adalah yang terbaik dari Tuhan.

“Allah sayang sama Ayu jadi pengin memberikan yang terbaik untuknya. Saya tidak bilang pasangannya yang kemarin tidak baik ya. Tapi akan ada yang terbaik untuk Ayu nanti,” ujarnya dikutip dari Rumpi No Secret, pada Sabtu (13/7/2024).

Sang peramal itu juga memperingatkan Ayu untuk berhati-hati dan sabar dalam memilih pasangan. “Nanti bakal ketemu lagi banyak laki-laki. Tentunya banyak macan kumbang yang akan mendekati Ayu Ting Ting,” katanya.

Nasihat Hard Gumay untuk Ayu Ting Ting Soal Jodoh: Belajar Terima Keadaan Pasangan. (Foto: Instagram/@ayutingting92)

Hard Gumay menyarankan agar saat ini Ayu Ting Ting fokus pada diri sendiri. Dia juga meminta pelantun Geboy Mujaer itu mulai belajar untuk menerima perbedaan pasangan, terutama dalam hal finansial.

“Bagaimana dia mengontrol diri dan belajar menerima keadaan pasangan. Terutama perbedaan dalam perekonomian ya,” ungkap Gumay menambahkan.

Jika Ayu Ting Ting bisa melakukan hal itu, Hard Gumay meramal, sang pedangdut akan bertemu jodohnya pada 2025. Sosok tersebut, menurutnya, bukan dari dunia hiburan.

Lebih lanjut, sang peramal membeberkan ciri-ciri pria yang akan menjadi jodoh ibu satu anak tersebut di masa depan. “ Orangnya tinggi besar. Pipinya chubby, alisnya tebal, dan berwibawa,” tuturnya.