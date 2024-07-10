Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Hard Gumay Lebih Pilih Dewi Perssik Ketimbang Ayu Ting Ting

Alan Pamungkas, Jurnalis - Rabu, 10 Juli 2024 | 19:30 WIB
Alasan Hard Gumay Lebih Pilih Dewi Perssik Ketimbang Ayu Ting Ting
Alasan Hard Gumay Lebih Pilih Dewi Perssik Ketimbang Ayu Ting Ting
A
A
A

JAKARTA - Ayu Ting Ting batal menikah dengan Muhammad Fardhana. Di tengah kabar sedih tersebut, Ayu pun kini dijodohkan dengan banyak orang, salah satunya Hard Gumay.

Hard Gumay pun mendapatkan ledekan untuk mendekati Ayu Ting Ting. Hal ini disampaikan oleh Kiky Saputri.

Alasan Hard Gumay Lebih Pilih Dewi Perssik Ketimbang Ayu Ting Ting
Alasan Hard Gumay Lebih Pilih Dewi Perssik Ketimbang Ayu Ting Ting

"Pengen deketin Ayu Ting Ting nih," ucap Kiky Saputri ke Hard Gumay dalam akun Tiktok televisi swasta.

Namun demikian, Hard Gumay secara tegas perjodohan itu. Hard Gumay lantas lebih memilih ingin dijodohkan dengan Dewi Perssik ketimbang Ayu Ting Ting.

"Kalau Dewi Perssik boleh nggak?" jawab Hard Gumay.

Lantas Hard Gumay menjelaskan alasan lebih memilih Dewi Perssik ketimbang Ayu Ting Ting. Persamaan daerah asal menjadi pertimbangan penting Hard Gumay.

"Kebetulan memang aku sukanya orang Jawa," lanjut Hard Gumay.

 

Halaman:
1 2
