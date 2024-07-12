Sinopsis Film The Last Witch Hunter

JAKARTA - Sinopsis film The Last Witch Hunter akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Last Witch Hunter adalah film aksi fantasi Amerika tahun 2015 yang disutradarai oleh Breck Eisner dan ditulis oleh Cory Goodman, Matt Sazama, dan Burk Sharpless.

Vin Diesel membintangi film ini sebagai seorang pemburu penyihir yang abadi yang harus menghentikan wabah yang mengancam seluruh dunia.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating 17%, berdasarkan 123 ulasan, dengan rata-rata rating 3,8/10.

Delapan ratus tahun yang lalu, Ratu Penyihir melepaskan Wabah Hitam untuk memusnahkan umat manusia. Sekelompok ksatria, termasuk Kaulder yang baru saja kehilangan istrinya, menyerbu markas Ratu Penyihir dan menikamnya. Sebelum mati, Ratu tersebut mengutuk Kaulder dengan kehidupan abadi.

Di masa kini, Kaulder mencegah seorang remaja secara tidak sengaja menghancurkan sebuah pesawat dengan rune pengendali cuaca. Kaulder ternyata adalah seorang pemburu penyihir untuk organisasi bernama Axe and Cross, yang bertujuan menjaga perdamaian antara manusia dan penyihir serta menghukum penyihir yang melanggar hukum. Ia dibantu oleh seorang pendeta yang disebut "Dolan," sebuah tradisi yang dimulai sejak pertempuran untuk menghancurkan Sang Ratu.

Dolan ke-36 memberi tahu Kaulder bahwa dia akan pensiun dari tugasnya dan telah memilih Dolan baru. Namun, Dolan ke-36 kemudian ditemukan tewas dalam tidurnya. Kaulder dan Dolan ke-37 yang masih muda, yang mengatakan bahwa para penyihir membunuh orang tuanya dan Kaulder menyelamatkannya dari kebakaran yang membakar tangannya, menyimpulkan bahwa Dolan ke-36 dibunuh oleh seorang penyihir.

Saat melacak penyihir tersebut, Kaulder menemukan jejak sihir gelap kuno yang belum pernah terlihat sejak dia membunuh Sang Ratu. Ternyata, Dolan ke-36 tidak mati, tetapi berada di bawah mantra sihir gelap yang hanya bisa dipatahkan jika penyihir yang melemparkan mantra itu dibunuh.

Menggunakan petunjuk yang ditinggalkan Dolan ke-36, Kaulder pergi ke sebuah bar penyihir yang dimiliki oleh Chloe dan Miranda untuk membeli mantra memori agar ia bisa mengingat bagaimana dia mati dan hidup kembali. Chloe akhirnya setuju untuk melakukan mantra tersebut. Selama proses menghidupkan kembali memori Kaulder, bar tersebut diserang oleh penyihir yang mengutuk Dolan ke-36.

Penyihir tersebut kemudian menyerang Chloe di apartemennya, meskipun Kaulder berhasil menyelamatkannya. Dolan ke-37 dan Kaulder bekerja sama untuk menentukan nama penyihir tersebut—Baltasar Ketola, alias Belial. Setelah Belial membunuh Miranda, Chloe setuju membantu Kaulder mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk membunuh Belial.