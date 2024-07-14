Sempat Tertinggal, Tim Plus Akhirnya Jadi Juara Celebrity Mini Soccer EUPHORIA FEST 2024

JAKARTA - Ajang Celebrity Mini Soccer yang menjadi rangkaian acara EUPHORIA FEST 2024 berlangsung Minggu (14/7/2024) di Gor Soemantri, Jakarta Selatan.

Sebanyak 20 artis nantinya akan bertanding dalam ajang ini yang terbagi dalam dua tim, Vision dan Plus, diantaranya Dul Jaelani, Yusuf Mahardika, Arbani Yasiz, Gaby Hartanto, Chateez, Sintya Marisca, Anrez Adelio, Vonzy, Fajar Sad Boy, Rekaldi, Ditto Dermawan, , Hassan Alaydrus, Livy Renata, Vior, Novia Bachmid, Asyraf Jamal, Berliana Lovell, Aldi Taher, Raja Gianucca dan Emir Mahira.

EUPHORIA FEST 2024

Babak pertama baru berlangsung setengah jalan, tim Vision berhasil unggul dari tim Plus dengan skor 3-2 lewat gol Fajar Sad Boy, Novia Bachmid dan Arbani Yasiz. Kedua tim saling berbalas gol selama 20 menit babak pertama berlangsung. Gol pembuka diberikan oleh Fajar Sadboy di menit ke-5 dan sempat disamakan kedudukan oleh tim Plus menjadi 1-1 sebelum dibalas oleh Novia Bacmid.

Tim Vision yang mengenakan jersey hitam begitu mendominasi hingga ketenangan Arbani Yasiz mampu mencetak gol hingga tim Plus semakin jauh tertinggal dengan skor 3-1 di menit ke-11.

Tim Plus yang tak ingin menyerah begitu saja, di menit ke-18 sebelum babak pertama berakhir, Emir Mahira mencetak gol untuk tim Plus sehingga memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 hingga babak kedua berakhir.

Berbeda dengan babak pertama, babak kedua berlangsung cukup alot. Sintya Marisca berkali-kali mendapat peluang namun sayang tidak berbuah gol hingga pertandingan berjalan selama 10 menit.

Gol justru dicetak oleh tim Vision lewat tendangan maut Yusuf 'Madun' Mahardika sang kapten. Gol dari pemain bernomor punggung 10 itu membawa tim Vision unggul 4-2 dari Tim Plus.

Berliana Lovell akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat gol cantiknya di menit ke-15 dan membawa tim Plus memperkecil ketertinggalan dengan skor 4-3. Berliana langsung melakukan selebrasi bersama rekan setimnya Livy dan Sintya Marisca.

Namun, selebrasi itu sempat terhenti karena wasit melakukan pengecekan ulang untuk memastikan gol tersebut sah atau tidak. Beruntung, Berliana Lovell tidak melanggar apapun sehingga gol dinyatakan sah.