Aldi Taher hingga Berliana Lovell Meriahkan Euphoria Fest 2024

JAKARTA – Vision+ dan KUY Media Group menggelar Euphoria Fest, sebuah event sportainment yang siap memeriahkan Final Euro 2024. Event ini akan digelar di GOR Soemantri Brodjonegoro Jakarta, pada 14-15 Juli 2024.

Ada 20 selebriti yang akan bertanding di fun match mini soccer. Mereka adalah Yusuf Mahardika, Arbani Yasiz, Gaby Hartanto, Chateez, Sintya Marisca, Anrez Adelio, Vonzy, Fajar Sad Boy, Rekaldi, Ditto Dermawan, dan Dul Jaelani.

Selain itu, Hassan Alaydrus, Livy Renata, Vior, Novia Bachmid, Asyraf Jamal, Berliana Lovell, ⁠Aldi Taher, Raja Gianucca, dan Emir Mahira, turut meramaikan ajang tersebut.

Selain kompetisi, Euphoria Fest akan menyuguhkan penampilan spesial dari JKT48, Nidji, Tiket, Abah Pican Berkaraoke, Dorrein, Ghatfaan, Evelyn, serta Podcast Ancur.

Euphoria Fest juga akan dimeriahkan ajang Cheerleader Competition dan Stand Up Comedy Competition. Bagi pengunjung, ada beragam tenant F&B yang bisa Anda nikmati dalam event ini.