Vision+ Hadirkan EUPHORIA FEST 2024, Padukan Ajang Sportainment dengan Nobar Piala Eropa 2024

JAKARTA - Vision+ bersama Kuy Media Group mengadakannya EUPHORIA FEST 2024 bersamaan dengan momentum penghujung Piala Eropa 2024 sehingga acara sportainment mini soccer pun diakhiri dengan nonton bareng final Piala Eropa 2024.

Pengunjung yang hadir untuk menyaksikan rangkaian acara mulai dari Celebrity Mini Soccer dan Nobar pun tidak dipungut biaya alias gratis. Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo mengungkap bahwa Vision+ ingin menghadirkan suasana berbeda sehingga memadukan sportainment dan nobar serta rangkaian acara lainnya. Acara nobar pun jauh lebih meriah ketimbang hanya menonton di layar kaca atau layar ponsel di rumah.

"Yang membedakan EUPHORIA FEST dari event sportainment lainnya adalah adanya nonton bareng babak final UEFA EURO 2024 antara Spanyol dan Inggris gratis, hanya subscribe Vision+. Menghadirkan suasana yang jauh lebih menyenangkan dari pada nonton di ponsel atau di rumah," ujar Clarissa Tanoesoedibjo di Gor Soemantri, Jakarta Selatan, Minggu (14/7/2024).

Vision+ berharap EUPHORIA FEST menghadirkan pengalaman yang jauh lebih berkesan bagi para penonton yang hadir dengan rangkaian acara menarik.

"Kami berharap bahwa EUPHORIA FEST tidak hanya menjadi sebuah acara hiburan biasa, tetapi juga sebuah pengalaman yang berkesan, tak terlupakan bagi semua yang hadir, termasuk pelanggan vision+," tandasnya.