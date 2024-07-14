Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Vision+ Hadirkan EUPHORIA FEST 2024, Padukan Ajang Sportainment dengan Nobar Piala Eropa 2024

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |00:02 WIB
Vision+ Hadirkan EUPHORIA FEST 2024, Padukan Ajang Sportainment dengan Nobar Piala Eropa 2024
Vision+ Hadirkan EUPHORIA FEST 2024, Padukan Ajang Sportainment dengan Nobar Piala Eropa 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ bersama Kuy Media Group mengadakannya EUPHORIA FEST 2024 bersamaan dengan momentum penghujung Piala Eropa 2024 sehingga acara sportainment mini soccer pun diakhiri dengan nonton bareng final Piala Eropa 2024. 

Pengunjung yang hadir untuk menyaksikan rangkaian acara mulai dari Celebrity Mini Soccer dan Nobar pun tidak dipungut biaya alias gratis. Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo mengungkap bahwa Vision+ ingin menghadirkan suasana berbeda  sehingga memadukan sportainment dan nobar serta rangkaian acara lainnya. Acara nobar pun jauh lebih meriah ketimbang hanya menonton di layar kaca atau layar ponsel di rumah. 

Vision+ Hadirkan EUPHORIA FEST 2024, Padukan Ajang Sportainment dengan Nobar Piala Eropa 2024
Vision+ Hadirkan EUPHORIA FEST 2024, Padukan Ajang Sportainment dengan Nobar Piala Eropa 2024

"Yang membedakan EUPHORIA FEST dari event sportainment lainnya adalah adanya nonton bareng babak final UEFA EURO 2024 antara Spanyol dan Inggris gratis, hanya subscribe Vision+. Menghadirkan suasana yang jauh lebih menyenangkan dari pada nonton di ponsel atau di rumah," ujar Clarissa Tanoesoedibjo di Gor Soemantri, Jakarta Selatan, Minggu (14/7/2024).

Vision+ berharap EUPHORIA FEST menghadirkan pengalaman yang jauh lebih berkesan bagi para penonton yang hadir dengan rangkaian acara menarik. 

"Kami berharap bahwa EUPHORIA FEST tidak hanya menjadi sebuah acara hiburan biasa, tetapi juga sebuah pengalaman yang berkesan, tak terlupakan bagi semua yang hadir, termasuk pelanggan vision+," tandasnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/598/3067989/series_dendam-dnw5_large.jpeg
Cinta Laura dan Arya Vasco Tampil dengan Karakter Berbeda di Series Terbaru Vision+, Dendam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/598/3058713/vision_plus-ycNi_large.jpg
Keuntungan Paket Combo Mevvah Vision+ yang Bisa Dinikmati Pelanggan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/598/3058710/vision_plus-TWyR_large.jpg
Vision+ Kolaborasi dengan Viu Hadirkan Paket Combo Mevvah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/598/3049209/just_wanna_say_i_love_u-ryOW_large.jpg
Series Just Wanna Say I Love U Suguhkan Cerita Relate Lintas Generasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/598/3048622/montir_cantik-AVLG_large.jpg
Sinopsis Series Montir Cantik, Pencinta Otomotif Wajib Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/33/3047269/combo_mevvah-ierk_large.jpg
Dapatkan Akses Vision+ dan VIU Sekaligus Hanya dengan Rp49.000
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement