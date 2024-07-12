Kolaborasi Pemkot dan RCTI, Audisi Indonesian Idol 2024 Banjarmasin Berlangsung di Menara Pandang

BANJARMASIN - Antusiasme tinggi diperlihatkan warga Kota Banjarmasin dan sekitarnya saat mengikuti audisi Indonesian Idol season XIII yang dilaksanakan di Menara Pandang, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (10/7/2024).

Para peserta audisi ajang pencarian bakat bernyanyi itu tidak hanya datang dari Banjarmasin, namun juga berbagai daerah di Pulau Kalimantan.

Audisi Indonesian Idol 2024 di Banjarmasin

"Kegiatan kolaborasi yang sangat membanggakan. Kita memfasilitasi masyarakat Kalimantan, menyalurkan bakat mereka bernyanyi. Ini kesempatan memperlihatkan pariwisata Kota Banjarmasin.Terima kasih kepada RCTI yang sudah berkolaborasi, peranan media sangat penting. Menara Pandang adalah ikon kota Banjarmasin. Fasilitas sangat memadai dan ada sungai yang menjadi kebanggaan kita,” jelas Plt Kadisbudporapar Kota Banjarmasin, Machli Riyadi.

Pada audisi kali ini, ratusan peserta yang didominasi pelajar dan mahasiswa menunggu giliran untuk unjuk kebolehan dalam menyanyi di hadapan juri.

Mereka mempersiapkan diri dengan melatih olah vokal hingga mempersiapkan mental agar dapat tampil bagus serta meraih tiket lolos ke tahap selanjutnya.

Banjarmasin dengan kultur Melayu dipilih menjadi salah satu tempat dilaksanakannya audisi pada tahun ini, karena memiliki potensi besar untuk menjadi idola Indonesia. Tahun ini audisi Indonesian Idol season XIII akan berlangsung di 13 kota di Indonesia.