Audisi Indonesian Idol 2024 Banjarmasin, Banyak Peserta Potensial

BANJARMASIN - Antusiasme tinggi diperlihatkan warga Kota Banjarmasin dan sekitarnya saat mengikuti audisi Indonesian Idol season XIII yang dilaksanakan di Menara Pandang, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (10/7/2024).

Para peserta audisi ajang pencarian bakat bernyanyi itu tidak hanya datang dari Banjarmasin, namun juga berbagai daerah di Pulau Kalimantan.

Audisi Indonesian Idol 2024 di Banjarmasin

"Banjarmasin merupakan kota ketiga. Di sini potensi dan antusiasnya luar biasa. Kita amaze lihat bakat-bakat di sini. Kita banyak melihat peserta potensial. Terima kasih kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, sambutan dari mereka sangat terbuka dan membantu kami," ujar Silvia Pradika, Eksekutif Produser Audisi Indonesian Idol 2024

Pada audisi kali ini, ratusan peserta yang didominasi pelajar dan mahasiswa menunggu giliran untuk unjuk kebolehan dalam menyanyi di hadapan juri.

Mereka mempersiapkan diri dengan melatih olah vokal hingga mempersiapkan mental agar dapat tampil bagus serta meraih tiket lolos ke tahap selanjutnya.

Banjarmasin dengan kultur Melayu dipilih menjadi salah satu tempat dilaksanakannya audisi pada tahun ini, karena memiliki potensi besar untuk menjadi idola Indonesia. Tahun ini audisi Indonesian Idol season XIII akan berlangsung di 13 kota di Indonesia.