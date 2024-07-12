Audisi Indonesian Idol 2024 Banjarmasin Berlangsung Meriah

BANJARMASIN - Warga Kota Banjarmasin dan sekitarnya menunjukkan antusiasme tinggi saat mengikuti audisi Indonesian Idol musim XIII yang diadakan di Menara Pandang, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Rabu (10/7/2024).

Para peserta audisi ajang pencarian bakat bernyanyi ini tidak hanya datang dari Banjarmasin, tetapi juga dari berbagai daerah di Pulau Kalimantan.

Indonesian Idol 2024

Dalam audisi kali ini, ratusan peserta yang didominasi oleh pelajar dan mahasiswa menunggu giliran untuk menunjukkan kemampuan menyanyi mereka di hadapan juri.

Mereka mempersiapkan diri dengan melatih olah vokal serta mempersiapkan mental agar dapat tampil maksimal dan meraih tiket untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.