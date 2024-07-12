Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Kang Mak From Pee Mak Rilis Poster Sebelum Tayang 15 Agustus 2024

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |23:45 WIB
Film <i>Kang Mak From Pee Mak</i> Rilis Poster Sebelum Tayang 15 Agustus 2024
Film 'Kang Mak From Pee Mak' Rilis Poster Sebelum Tayang 15 Agustus 2024 (Foto: Falcon Pictures)
A
A
A

JAKARTA - Falcon Pictures resmi merilis poster film 'Kang Mak From Pee Mak'. Dalam poster tersebut menampilkan para pemeran utama dari film Kang Mak From Pee Mak seperti Vino G Bastian, Marsha Timothy, Indro Warkop, Tora Sudiro, Rigen Rakelna, dan Indra Jegel.

Sementara itu, Indro, Tora, Rigen, dan Indra Jegel tampak ketakutan saat melihat tangan Marsha Timothy yang memanjang. Berbeda dengan Vino G Bastian, ia justru terlihat nyaman dipeluk oleh Marsha Timothy sambil tersenyum.

Diketahui, Vino G Bastian, yang memerankan tokoh utama bernama Mak, mengaku sangat antusias dengan perilisan poster ini.

"Saya sangat excited dan tidak masalah sih, wajar saja tiap orang punya ekspektasi beda-beda. yang jelas kita sangat menikmati proses pembuatannya, semoga penonton juga bisa menikmati dan terhibur," ujar Vino G Bastian, dalam keterangan rilis, Jumat, 12 Juli 2024.

Film 'Kang Mak From Pee Mak' Rilis Poster Sebelum Tayang 15 Agustus 2024 (Foto: Falcon Pictures)


Sementara Tora Sudiro mengatakan bahwa film horor Kang Meek ini dikemas dengan berbeda meski diadaptasi dari film horor Thailand.

"Nah karena ini memang remake, tapikan komedi terus berkembang, jadi nggak bisa sama dengan komedi di film terdahulu. Untung di film ini komedinya dihitung dengan cermat oleh Indra Jegel dan Rigen Rakelna," kata Tora Sudiro.

Film Kang Mak From Pee Mak menceritakan kisah Makmur tentara Indonesia yang harus meninggalkan istrinya, Sari yang sedang hamil tua, untuk pergi perang di suatu tempat, membela keutuhan NKRI.

Makmur berjuang bersama dengan tentara lainnya, Supra, Fajrul, Jaka, dan Solah.

Keinginannya yang kuat untuk bertemu kembali dengan Sari, membuat Makmur dan teman-temannya selamat dari medan perang. Mereka mengikat janji sebagai sahabat sehidup semati.

 

