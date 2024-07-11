Atta Halilintar Ungkap Hubungannya dengan Tompi Usai Timnya Sebut Harga Rumah Rp150 Miliar

Atta Halilintar Ungkap Hubungannya dengan Tompi Usai Timnya Sebut Harga Rumah Rp150 Miliar

JAKARTA - Atta Halilintar beberapa waktu belakangan ini menjadi sorotan usai disindir habis-habisan oleh Tompi. Hal itu terjadi lantaran pemilik nama asli Teuku Adifitrian tersebut merasa tak terima dengan judul konten video yang dibuat oleh tim Atta.

Diketahui, tim Atta sempat menuliskan judul di video konten gerebek rumah bahwa kediaman Tompi memiliki harga hingga Rp150 miliar. Padahal, pelantun 'Tak Pernah Setengah Hati' itu sama sekali tak pernah menyebut nominal harga rumahnya, alias merupakan asumsi tim Atta agar ada banyak orang yang penasaran dan ingin menonton video tersebut.

Nahasnya, kelakuan tim Atta itu membuat Tompi harus berurusan dengan petugas pajak.

Kendati begitu, Atta mengatakan bahwa hubungannya dengan penyanyi sekaligus dokter bedah itu hingga kini masih baik.



"Alhamdulillah baik-baik aja semua silaturahmi," kata Atta dikutip dari tayangan di YouTube.



Selain itu, kakak Thariq Halilintar ini juga mengatakan bahwa dirinya masih menjaga silaturahminya dengan Tompi.



"Baik lancar. Baik alhamdulillah lancar," tegas Atta Halilintar.

