JAKARTA - Sinopsis film From Paris with Love akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film adalah film thriller aksi berbahasa Inggris tahun 2010 asal Prancis yang disutradarai oleh Pierre Morel dan dibintangi oleh John Travolta serta Jonathan Rhys Meyers.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating 38% dengan skor rata-rata 4,80/10.

Sinopsis Film From Paris with Love

James Reese, seorang asisten pribadi untuk duta besar Amerika Serikat di Prancis, hidup nyaman di Paris bersama pacarnya, Caroline. Namun, hasrat sejatinya adalah pekerjaannya sebagai agen rendahan untuk CIA. Karena kekurangan operatif di Prancis, Reese akhirnya dipasangkan dengan agen lapangan, Charlie Wax. Namun, Reese menemukan Wax ditahan oleh Bea Cukai Prancis karena menolak menyerahkan kaleng minuman energi favoritnya. Meskipun situasinya terlihat sepele, Wax terus mengumpat Bea Cukai Prancis sampai Reese menggunakan otoritas diplomatiknya untuk memperbolehkan bagasi Wax melewati bea cukai.

Begitu di dalam mobil, Wax meminta maaf atas perilakunya dan mengungkapkan bahwa kaleng tersebut sebenarnya berisi bagian-bagian senjata pribadinya. Wax kemudian menjelaskan bahwa dia dikirim ke Paris untuk menyelidiki jaringan narkoba Triad yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas kematian keponakan Menteri Pertahanan. Selama penyelidikan, Wax menyerbu restoran dan gudang yang dikelola oleh Triad, di mana dia mengungkapkan bahwa tujuan sebenarnya adalah melacak uang kembali ke kelompok teroris Pakistan.

Bukti mengarahkan mereka ke persembunyian teroris di sebuah apartemen kumuh, yang menghasilkan konfrontasi bersenjata di mana sebagian besar teroris terbunuh. Di sana, Wax dan Reese mengetahui bahwa para teroris berencana menyusup ke kedutaan AS dengan bahan peledak yang disembunyikan di bawah burka mereka. Saat mereka mengumpulkan bukti, mereka menemukan foto-foto Reese yang tertempel di dinding.

Akhirnya, Reese mengetahui bahwa para teroris menargetkan pertemuan puncak. Selama makan malam di apartemen Reese, Wax menyadari, karena teman sekamar Caroline secara tidak sengaja mengungkapkan kata sandi teroris 'Rose' selama panggilan telepon, bahwa tunangan Reese, Caroline, adalah agen tidur yang ditugaskan untuk menyusup ke mereka.

Wax menembak mati teman sekamar tersebut, dan membuktikan kepada Reese bahwa seluruh apartemen telah dipasangi alat penyadap, serta ada pemancar penentu lokasi di cincin yang diberikan Caroline kepada Reese. Saat dihadapkan, Caroline menembak Reese di bahu dan melarikan diri melalui jendela sebelum sebuah mobil menjemputnya di jalan di bawah.