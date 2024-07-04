Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Komeng Jadi Produser Musik dalam Series Vision+ Inul & Adam

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |11:54 WIB
Komeng Jadi Produser Musik dalam Series Vision+ <i>Inul & Adam</i>
Komeng jadi produser musik dalam series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTAVision+ akan menayangkan sitkom terbarunya berjudul Inul & Adam. Series ini akan dibintangi sederet bintang ternama, termasuk komedian Komeng. Dalam series ini, dia akan berperan sebagai seorang produser musik. 

“Jadi dalam series ini, saya berperan sebagai produser musik yang mengangkat Inul dari bawah sampai menjadi biduan ternama,” katanya kepada tim Vision+. 

Sebagai sosok yang akan mengangkat karier Inul, Komeng akan menyuguhkan humor segar dan spontan dalam series produksi Ekomando Production ini. Interaksi Komeng dan Inul dijaminkan akan membuat Anda tergelak. 

Series Inul & Adam berkisah tentang perempuan bernama Inul yang bermimpi menjadi biduan ternama. Untuk mewujudkan impiannya tersebut, dia rela meninggalkan kampung halamannya dan hijrah ke Ibu Kota. 

Bagi Inul, realitas ternyata tak seindah impian. Dia terpaksa memendam keinginannya dan bekerja sebagai asisten pribadi seorang pengacara bernama Adam Suseno demi bertahan hidup di Jakarta. 

Komeng jadi produser musik yang mengangkat popularitas Inul dalam series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)

Series ini akan mengawinkan kisah menarik dengan suguhan komedi ringan yang menggelitik. Selain Inul dan Komeng, sitkom ini juga akan dibintangi Ari Wibowo, Adam Suseno, hingga Eko Patrio.

Karena itu nantikan Inul & Adam di Vision+, akhir Juli 2024. Pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya melalui App Store dan Play Store di sini atau silakan mengakses www.visionplus.id. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
