Nadzira Shafa Tak Ingin Terus Dibayangi Perasaan Kehilangan Ameer Azzikra

JAKARTA - Nadzira Shafa mengaku siap untuk membuka hatinya untuk lelaki lain. Pasca-ditinggal Ameer Azzikra untuk selamanya lantaran sakit yang dideritanya, kini perempuan yang akrab disapa Zira ini mengaku siap untuk kembali merasakan jatuh cinta.

"Biar bagaimanapun beliau sudah inshaAllah tenang di sana dan aku gak mau merepotkan hati aku dengan seseorang yang udah sangat nyaman," ujar Nadzira Shafa di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Nadzira ingin fokus untuk menata kembali hidupnya, melanjutkan hidupnya tanpa terus terpuruk dalam perasaan sedih karena kehilangan sosok Ameer.

"Harusnya aku mikirin diri aku sendiri harus seperti apa, almarhum tuh udah selesai semua ujiannya, beliau hanya tinggal bahagia di sana," sambungnya.

Nadzira Shafa tak ingin terus dibayangi perasaan kehilangan Ameer Azzikra (Foto: Instagram/enazirashf_)

Meski siap untuk jatuh cinta lagi, Nadzira Shafa tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak berpacaran. Karena pendiriannya itu, Nadzira tak menampik jika dirinya kerap merasa kesepian.

Lantas, dia berusaha mengusir rasa kesepian itu dengan menyibukkan diri, fokus bekerja dan mengejar impian serta bertemu dengan teman untuk melakukan berbagai kegiatan positif serta berbincang-bincang santai.

"Ya aku menyibukan diri dengan kerja, ketemu banyak teman. Kan wajar, apalagi pas aku di umur baru segini, ketika orang-orang sibuk pacaran aku berusaha gak pacaran, itu sebetulnya kerasa sepi," ungkapnya.