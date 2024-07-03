Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nadzira Shafa Tak Ingin Terus Dibayangi Perasaan Kehilangan Ameer Azzikra

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |06:39 WIB
Nadzira Shafa Tak Ingin Terus Dibayangi Perasaan Kehilangan Ameer Azzikra
Nadzira Shafa tak ingin terus dibayangi perasaan kehilangan Ameer Azzikra (Foto: Instagram/enazirashf_)
A
A
A

JAKARTA - Nadzira Shafa mengaku siap untuk membuka hatinya untuk lelaki lain. Pasca-ditinggal Ameer Azzikra untuk selamanya lantaran sakit yang dideritanya, kini perempuan yang akrab disapa Zira ini mengaku siap untuk kembali merasakan jatuh cinta.

"Biar bagaimanapun beliau sudah inshaAllah tenang di sana dan aku gak mau merepotkan hati aku dengan seseorang yang udah sangat nyaman," ujar Nadzira Shafa di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Nadzira ingin fokus untuk menata kembali hidupnya, melanjutkan hidupnya tanpa terus terpuruk dalam perasaan sedih karena kehilangan sosok Ameer.

"Harusnya aku mikirin diri aku sendiri harus seperti apa, almarhum tuh udah selesai semua ujiannya, beliau hanya tinggal bahagia di sana," sambungnya.

Nadzira Shafa

Nadzira Shafa tak ingin terus dibayangi perasaan kehilangan Ameer Azzikra (Foto: Instagram/enazirashf_)

Meski siap untuk jatuh cinta lagi, Nadzira Shafa tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak berpacaran. Karena pendiriannya itu, Nadzira tak menampik jika dirinya kerap merasa kesepian.

Lantas, dia berusaha mengusir rasa kesepian itu dengan menyibukkan diri, fokus bekerja dan mengejar impian serta bertemu dengan teman untuk melakukan berbagai kegiatan positif serta berbincang-bincang santai.

"Ya aku menyibukan diri dengan kerja, ketemu banyak teman. Kan wajar, apalagi pas aku di umur baru segini, ketika orang-orang sibuk pacaran aku berusaha gak pacaran, itu sebetulnya kerasa sepi," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/33/3028122/3-tahun-ditinggal-mendiang-ameer-azzikra-nadzira-shafa-siap-jatuh-cinta-lagi-daFww66gMr.jpg
3 Tahun Ditinggal Mendiang Ameer Azzikra, Nadzira Shafa Siap Jatuh Cinta Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/04/33/2527519/ameer-azzikra-meninggal-nadzira-shafa-trauma-hingga-jalani-terapi-psikologis-tyuB8DLpTV.jpg
Ameer Azzikra Meninggal, Nadzira Shafa Trauma hingga Jalani Terapi Psikologis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/21/33/2520615/almarhum-ameer-azzikra-ultah-istri-i-love-you-sayang-DtwXqSyoEv.jpg
Almarhum Ameer Azzikra Ultah, Istri: I Love You Sayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/07/33/2513430/nadzira-shafa-abadikan-ameer-azzikra-lewat-cerita-novel-VBEG46MI72.jpg
Nadzira Shafa Abadikan Ameer Azzikra Lewat Cerita Novel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/04/33/2511944/ameer-azzikra-sempat-muntah-darah-sebelum-meninggal-dunia-78hhBdDRx4.jpg
Ameer Azzikra Sempat Muntah Darah Sebelum Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/30/33/2509890/rindu-syakir-daulay-bahagia-bertemu-ameer-azzikra-lewat-mimpi-yInAtqTtur.jpg
Rindu, Syakir Daulay Bahagia Bertemu Ameer Azzikra Lewat Mimpi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement