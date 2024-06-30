3 Tahun Ditinggal Mendiang Ameer Azzikra, Nadzira Shafa Siap Jatuh Cinta Lagi

JAKARTA - Nadzira Shafa sudah hampir tiga tahun menjalani kehidupan tanpa sang suami, Ameer Azzikra. Belum genap satu tahun menikah sebelum akhirnya ditinggal untuk selamanya oleh Ameer, membuat Zira merasakan pukulan berat baginya. Apalagi dia baru mencicipi manisnya kehidupan rumah tangga.

Seperti yang diketahui, Ameer Azzikra yang merupakan putra kedua mendiang Ustaz Arifin Ilham, meninggal dunia pada 29 November 2021 karena sakit yang dideritanya.

Butuh waktu bagi Nadzira Shafa bangkit dari keterpurukan, termasuk kembali membuka hatinya. Kini, Nadzira mengaku siap untuk kembali membuka hatinya untuk pria lain. Tapi urusan asmara saat ini tidak menjadi prioritas utama dalam kehidupannya karena dia ingin fokus untuk meraih mimpinya.

"Kalau itu aku sangat membuka hatiku, tapi tidak jadi prioritas utama. Buat aku yang terpenting adalah bisa meraih mimpi aku dulu dan di pertengahan jalan ketemu sama jodoh alhamdulillah," ujar Nadzira Shafa di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Nadhira Shafa siap jatuh cinta lagi usai ditinggal mendiang Ameer Azzikra (Foto: Instagram/enazirashf_)

Meski dirinya siap untuk kembali membuka hati untuk lelaki lain, wanita yang akrab disapa Zira ini mengaku tak akan melupakan Ameer begitu saja. Ada ruang khusus di hatinya untuk Ameer yang tak akan tergantikan oleh siapapun.

"Kalau itu pasti (masih di hati), gak mungkin hilang. Meskipun ada orang baru, ruangnya almarhum itu gak bakal aku otak-atik. Aku menciptakan ruang baru," sambungnya.

Zira juga mengaku tak memiliki target khusus mengenai waktu untuk menikah. Hanya saja dia memastikan bahwa dirinya sudah siap untuk menerima lelaki yang akan menjadi pendamping hidupnya kelak.