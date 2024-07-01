Nadzira Shafa Tak Cari Sosok Suami seperti Ameer Azzikra

JAKARTA - Setelah tiga tahun kepergian Ameer Azzikra, Nadzira Shafa mengaku siap untuk membuka hatinya untuk laki-laki lain. Namun demikian, dia tak terlalu berambisi untuk segera menemukan jodohnya.

Wanita yang akrab disapa Zira ini pun tak memiliki kriteria khusus untuk calon pendampingnya kelak. Dia percaya, jodoh yang diberikan Tuhan untuknya tentu yang terbaik.

"Aku gak ada kriteria, yang Allah kasih aja. Kalau kita ada kriteria itu makin sulit," ujar Nadzira Shafa saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Zira sendiri tak ingin mencari sosok pendamping yang seperti Ameer. Meski Ameer dikenalnya sebagai sosok suami yang baik dalam kehidupan pernikahannya yang singkat, Zira tak ingin berekspektasi lebih dengan sosok lelaki baru yang akan mengisi hatinya.

"Aku nggak mikirin kriteria, aku lebih ke ya yang Allah kasih aja. Kan kita gatau yaa jodoh gimana, Ameer tuh udah baik, aku gamau mencari sosok yang seperti dia tapi ternyata pas didalami gak seperti dia (Ameer). Karena sosok yang terlihat baik, belum tentu beneran baik ya, itu sih yang aku temukan after Ameer, jadi yaudah deh yang ada aja," sambungnya.

Zira sendiri mengaku banyak netizen yang kerap menjodohkannya dengan beberapa lelaki. Tapi memang sampai saat ini dirinya belum menemukan sosok lelaki yang menurutnya tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Lagi-lagi, Zira hanya bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan.

"Kalau dijodohkan sama netizen juga banyak ya, cuma kalau aku tuh bener-bener gimana nanti aja deh, kita kan tak tau. Tau-tau tahun ini ada yang lamar aku kan," ujarnya.