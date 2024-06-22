Vision+ Rilis Official Poster Series Terbaru Just Wanna Say I Love You

JAKARTA – Vision+ merilis official poster untuk series terbaru mereka mendatang berjudul Just Wanna Say I Love You. Poster bernuansa ungu ini membangkitkan rasa penasaran dan antusiasme para penggemar, menandakan bahwa kisah cinta yang penuh warna akan segera hadir di Vision+. Anda bisa nonton dengan klik di sini.

Just Wanna Say I Love You merupakan series yang terinspirasi dari lagu-lagu populer band Potret. Series ini akan dikemas dalam 8 episode yang berbeda, dengan cerita, karakter, dan judul yang unik di setiap episodenya. Dijamin, series ini akan membawa para penonton dalam petualangan cinta yang seru, penuh makna, dan tak terlupakan.

Official poster Just Wanna Say I Love You didominasi oleh warna ungu yang melambangkan romantisme dan kasih sayang. Pada poster, terdapat deretan pemain dari masing-masing judul yang membangkitkan rasa penasaran penonton.

Just Wanna Say I Love You disutradarai oleh dua sutradara ternama, Melly Goeslaw dan Hedy Suryawan, serta dibintangi oleh sederet aktor muda berbakat seperti Zara Adhisty, Rafael Adwel, Yasmin Jasem, Gabriella Ekaputri, Nasya Marcella, dan masih banyak lagi. Series Just Wanna Say I Love You dapat ditonton di Vision+ mulai 28 Juni 2024, Anda bisa nonton gratis di sini.