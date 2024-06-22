Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Scene Favorit Rangga Nattra di Series Just Wanna Say I Love You

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |17:21 WIB
Scene Favorit Rangga Nattra di Series Just Wanna Say I Love You
Rangga Nattra di Series Just Wanna Say I Love You (Foto: Vision+)
JAKARTA – Just I Wanna Say I Love You, series terbaru Vision+ mendatang dijadwalkan hadir pada 28 Juni 2024 dan dapat ditonton di sini.

Dengan menyajikan 8 episode yang berbeda, salah satu yang menarik perhatian adalah episode "DIAM" yang dibintangi oleh aktor muda berbakat, Rangga Nattra dan Naomi Zaskia.

Scene Favorit Rangga Nattra di Series Just Wanna Say I Love You

Rangga Nattra, yang berperan sebagai Rama, sang pemeran utama pria mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki scene favorit dalam proses syutingnya. Baginya, semua scene memiliki kesan tersendiri dan menjadi bagian penting dalam membangun cerita.

“Gue tuh setiap syuting gak pernah kasih kotak-kotak mana scene yang berkesan mana yang gak berkesan,” ujar Rangga. “Bagi gue semua scene, mau yang bobotnya ringan atau berat, semuanya berkesan.” lanjut Rangga.

Episode "DIAM" Menceritakan tentang seorang perempuan yang bertahan di hubungan toxic dengan harapan kekasihnya akan berubah, tetapi hal itu jadi semakin sulit ketika ia menemukan fakta yang membuat ia semakin cinta dengan kekasihnya. Di sisi lain ia juga menyadari kalau kekasihnya tak akan bisa berubah.

