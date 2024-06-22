Nasya Marcella Dilema di Series Just Wanna Say I Love You

JAKARTA – Vision+ akan merilis series berjudul Just Wanna Say I Love You, sebuah series yang menyajikan 8 kisah berbeda di setiap episodenya yang mana terinspirasi dari band legendaris Potret. Anda dapat nonton secara gratis di sini. Salah satu episodenya bertajuk Mungkin" yang dibintangi oleh Nasya Marcella.

Dalam episode Mungkin, Nasya Marcella memerankan Gina. Gina digambarkan sebagai sosok wanita cantik yang pendiam dan introvert. Ia berasal dari Jawa serta memiliki kedekatan yang kuat dengan sang ibu.

Gina memiliki kekasih yang sangat ia sayangi dan sudah menjalin hubungan dari SMA. Di balik itu semua, ia merasa bahwa kekasihnya tersebut memiliki karakter yang sangat berbeda dengan dirinya. Dilema pun dirasakan olehnya, banyak lika-liku dan perdebatan yang akan terjadi.

Di episode Mungkin, para penonton akan diajak menyelami pergolakan batin Gina dalam menghadapi kebimbangannya. Jalan cerita episode ini diprediksi akan membuat penonton hanyut dalam hubungan yang dilalui Gina.

Penasaran dengan akting Nasya Marcella sekaligus jalan ceritanya yang mungkin relate dengan Anda? Nantikan keseruannya dengan nonton series Just I Wanna Say I Love You yang akan tayang perdana pada 28 Juni 2024 di Vision+. Nonton gratis dengan klik di sini.

Download aplikasi Vision+ sekarang dan nikmati berbagai konten premium lainnya seperti film, series, TV lokal, dan internasional.

BACA JUGA: Scene Favorit Rangga Nattra di Series Just Wanna Say I Love You

(aln)