Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nasya Marcella Dilema di Series Just Wanna Say I Love You

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |17:33 WIB
Nasya Marcella Dilema di Series Just Wanna Say I Love You
Nasya Marcella di series Just Wanna Say I Love You (foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ akan merilis series berjudul Just Wanna Say I Love You, sebuah series yang menyajikan 8 kisah berbeda di setiap episodenya yang mana terinspirasi dari band legendaris Potret. Anda dapat nonton secara gratis di sini. Salah satu episodenya bertajuk Mungkin" yang dibintangi oleh Nasya Marcella.

Dalam episode Mungkin, Nasya Marcella memerankan Gina. Gina digambarkan sebagai sosok wanita cantik yang pendiam dan introvert. Ia berasal dari Jawa serta memiliki kedekatan yang kuat dengan sang ibu.

Nasya Marcella Dilema di Series Just Wanna Say I Love You

Gina memiliki kekasih yang sangat ia sayangi dan sudah menjalin hubungan dari SMA. Di balik itu semua, ia merasa bahwa kekasihnya tersebut memiliki karakter yang sangat berbeda dengan dirinya. Dilema pun dirasakan olehnya, banyak lika-liku dan perdebatan yang akan terjadi.

Di episode Mungkin, para penonton akan diajak menyelami pergolakan batin Gina dalam menghadapi kebimbangannya. Jalan cerita episode ini diprediksi akan membuat penonton hanyut dalam hubungan yang dilalui Gina.

Penasaran dengan akting Nasya Marcella sekaligus jalan ceritanya yang mungkin relate dengan Anda? Nantikan keseruannya dengan nonton series Just I Wanna Say I Love You yang akan tayang perdana pada 28 Juni 2024 di Vision+. Nonton gratis dengan klik di sini.

Download aplikasi Vision+ sekarang dan nikmati berbagai konten premium lainnya seperti film, series, TV lokal, dan internasional.

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement